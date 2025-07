VÍDEO: Backing vocal da banda Limão com Mel tem cabelo queimado durante show

O show da banda Limão com Mel no último domingo (27) na cidade de Salgueiro, em Pernambuco, foi marcado por um acidente envolvendo a backing vocal Nathy Souza. Durante a apresentação, os cabelos da profissional acabaram sendo queimados após um equipamento de pirotecnia lançar chamas. Após o incidente, ela precisou ser retirada do palco às pressas.

O público presente conseguiu registrar o exato momento em que ela foi atingida pelo fogo, como também o desespero dos colegas de banda e do público que assistia à apresentação. Nathy, então, recebeu ajuda imediata dos companheiros de palco e, posteriormente, os primeiros socorros. Veja ao momento:

O vídeo do momento viralizou nas redes sociais, e a cantora usou as plataformas digitais para se pronunciar sobre o assunto. "Pessoal, estou passando aqui para tranquilizá-los e agradecer pela preocupação de todos!", iniciou ela. São inúmeras mensagens (não consigo responder à todos). Estou me dando um tempo também e agradeço demais por toda compressão e carinho de cada um de vocês! Eu estou bem! Estou bem fisicamente! Não houve queimaduras em meu corpo, em meu rosto (exceto no cabelo). Estou processando tudo ainda porque o susto foi grande, mas tenho muito o que agradecer a Deus que é bom o tempo todo e me livrou de algo pior!", informou a artista.

Em outro trecho da nota de esclarecimento, Nathy agradeceu todo o suporte da equipe e pelas mensagens de carinho: Quero ficar com minha família agora que é meu porto seguro, minha força - como muito de vocês já sabem - Agradeço demais a todo suporte e preocupação dos meus colegas de trabalho e banda @limaocommel que ficaram ao meu lado e não medem esforços pra manter meu bem estar! Mais uma vez: obrigada pelo apoio, pelas mensagens de amor, carinho e preocupação!

Logo, logo apareço aqui para falar com vocês Com amor, Nathy!"