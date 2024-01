Durante show de Alok, drone cai e fica preso em cabelo de mulher; veja

No último sábado (30), um drone atingiu uma mulher durante um show do DJ Alok em Jurerê Internacional, em Florianópolis, capital de Santa Catarina. Um vídeo que circula nas redes socais, mostra o momento em que o cabelo da mulher fica preso no equipamento.

Nas imagens, outros participantes do evento tentam prestar ajuda à mulher. O episódio aconteceu perto do palco onde o artista estava se apresentando. Após o incidente, um membro da equipe do evento se dirigiu até a mulher e conseguiu soltar o cabelo dela do equipamento eletrônico.

Em um vídeo publicado neste domingo (31), Alok se desculpou pelo ocorrido e confirmou que o drone era da sua equipe. Ele também descartou a possibilidade do acidente ter sido causado porque alguém jogou uma camisa no objeto. O DJ explicou que, na verdade, foi uma falha na operação do equipamento. Por fim, o artista contou que vai pagar um ano de salão para a mulher que foi atingida, e garantiu que ela não precisou cortar o cabelo por causa do ocorrido.

VEJA MAIS

Drones são recorrentemente utilizados nas apresentações de Alok. O produtor musical faz uso dos equipamentos para filmar suas performances e registrar as reações do público durante os shows.

Em nota, a Agência Melina Tavares Comunicação, garantiu que ninguém se machucou e que Alok, após o ocorrido, chamou os envolvidos no acidente a seu camarim para se desculpar pessoalmente.