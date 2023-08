Figurino usado por Alok em show em Copacabana custa mais de R$ 15 mil

O brilho do Alok em sua apresentação na praia de Copacabana, no "show do século", no último sábado, 26, foi inquestionável. Brilho este também no sentido literal, já que o DJ usou um figurino bem vibrante para subir na pirâmide construída sobre a areia para tocar sua set list.

A roupa usada pelo músico chamou à atenção pelo estilo futurista. De acordo com o site Extra, o conjunto liquid metal e bota usadas custam pouco mais de R$ 15 mil. As peças são da grife dinamarquesa Heliot Emil, marca cuja proposta é levar uma estética subversiva e monocromática. O visual se completava ainda com um par de botas do estilista americano Rick Owens que sai por 985 euros no site da grife. Convertido pela cotação deste domingo, o item sai por R$ 5.187.

O evento, realizado em frente ao Copacabana Palace, na Zona Sul do Rio, começou às 20h10 em um palco com formato de uma pirâmide de 25 metros de altura, onde o DJ se apresentou. Na estrutura, além das luzes e chamas, havia quatro telões exibindo efeitos complementares às músicas, como paisagens, retratos e partes de videoclipes.

