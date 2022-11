É marketing! Alok assume autoria de alguns desenhos em plantações; vídeo

Um dos assuntos mais comentados nas redes sociais, nas últimas semanas, seria alguns contatos com objetos não identificados (óvnis). Desde outubro e nesse início de novembro, por exemplo, gravações de pilotos de aeronaves viralizaram e levaram de norte a sul discussões sobre a presença de vida fora da terra. Mas um dos segredos, alguns agroglifos (desenhos em plantações), não passou de marketing.

A autoria é da produção do Dj Alok, para divulgar um projeto a ser lançado em 23 de dezembro, na Arca em São Paulo (SP). Alok Infinite Experience é projeto autoral do músico, que mistura música, tecnologia e inovação para despertar todos os sentidos.

Apesar do tema falar de universo, energias e vida fora do planeta terra, o músico descartou qualquer possibilidade de participação com os casos das luzes em Porto Alegre e agroglifo em Ipuaçu, Santa Catarina. Veja a nota da assessoria de imprensa do Dj.

“Sempre comunico meus projetos especiais criando uma dimensão com a realidade, estimulando o imaginário das pessoas com algo lúdico. É importante deixar claro que não tenho ligação com os acontecimentos que deixaram as pessoas um pouco receosas, como as luzes em Porto Alegre ou o agroglifo em Ipuaçu, Santa Catarina. Em iniciativas anteriores eu sempre abordei as possibilidades da existência de conexões com o universo, como o especial de final de ano Alive, que fiz em dezembro de 2020, onde exploramos o mesmo assunto com os meteoros, monolitos etc, e coincidentemente na mesma semana rolou uma chuva de meteoros misturando ficção com realidade. E eu acho isso muito interessante, porque as pessoas interpretam cada um à sua maneira, mexendo um pouco com a curiosidade e a imaginação coletiva".