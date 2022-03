Alok anuncia 'Meu Amor' com jovem Ixã, que o artista conheceu durante ritual indígena

O DJ e produtor Alok, em seu último dia de gravações do álbum autoral que será lançado ainda neste ano, participou de uma cerimônia espiritual foi organizada pelo cacique Mapu Kuî, importante liderança indígena do povo Huni Kuî, em forma de agradecimento aos trabalhos desenvolvidos ali no Sonastério, espécie de QG musical onde o DJ e sua equipe produziram as faixas.

No meio da celebração, Mapu pediu para que algumas das pessoas presentes compartilhassem rezas e cantos tradicionais. Foi nesse momento que Ixã fechou os olhos e começou a cantar. Ao abrir os olhos, o jovem de 19 anos de idade viu Alok emocionado. O DJ extasiado pela voz de Ixã fez o convite: "você aceita gravar comigo?".

Meu Amor é o resultado desse encontro mágico entre os artistas e chega às plataformas de streaming nesta sexta-feira (4) com direito a videoclipe disponibilizado na mesma data pelo canal oficial de Alok no YouTube.