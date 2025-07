Saiba quem é Eduarda Luvisneck, apontada como pivô da separação de Carlinhos Maia

A separação dos influenciadores Carlinhos Maia e Lucas Guimarães, anunciada no último final de semana, continuou repercutindo nesta segunda-feira (28/07). Segundo informações divulgadas pelo portal LeoDias, o motivo do término teria sido o envolvimento de Carlinhos com uma mulher. A suposta nova paixão seria a influenciadora digital Eduarda Luvisneck, conhecida nas redes sociais apenas como Duda.

O casamento de Carlinhos Maia e Lucas Guimarães aconteceu em maio de 2019, em Canindé de São Francisco (SE), e foi transmitido ao vivo para milhões de seguidores.

VEJA MAIS

Quem é Duda Luvisneck?

Com mais de 200 mil seguidores no TikTok e cerca de 100 mil no Instagram, Duda tem se destacado nas redes por seus vídeos descontraídos sobre rotina, viagens e momentos com seus pets. Mas foi sua recente aproximação com Carlinhos Maia, em uma série de lives ao vivo, que colocou seu nome no centro dos holofotes.

Durante uma das transmissões, Carlinhos chegou a declarar que estava apaixonado por ela, ao que Duda respondeu com bom humor: “Convencido, né?”. O entrosamento entre os dois gerou repercussão imediata entre os fãs, levantando suspeitas sobre um possível envolvimento além da amizade.

Fontes próximas relataram que Eduarda chegou a participar de eventos na casa do influenciador, incluindo uma festa com show da cantora Lauana Prado, o que aumentou ainda mais os rumores de uma possível relação mais íntima entre os dois.

Apesar disso, amigos do ex-casal garantem que não houve traição. O término teria sido motivado por reflexões pessoais de Carlinhos, que estaria explorando sua bissexualidade e se permitindo novas experiências afetivas.

Duda se manifesta sobre os rumores

Diante da repercussão, Eduarda se pronunciou por meio dos stories do Instagram nesta segunda-feira (28), afirmando estar surpresa com a repercussão do caso.

“Fui pega de surpresa com tudo que está saindo sobre mim. É muito estranho ver meu nome envolvido em algo tão exposto, e, principalmente, sem que as pessoas saibam da história real. Estou digerindo tudo com calma. Em breve, eu mesma vou esclarecer o que for necessário”, escreveu.