Carlinhos Maia revela traição e fala sobre vida íntima com Lucas Guimarães

Carlinhos Maia, influenciador digital casado com Lucas Guimarães, revelou que já traiu. A confissão foi feita na quarta-feira (9), durante uma interação com seguidores em uma caixinha de perguntas no Instagram.

Ao ser questionado se perdoaria uma traição, Carlinhos explicou sua visão sobre o tema e acabou admitindo que já foi perdoado em uma situação parecida.

"Existem dois tipos de traição: a que você faz por maldade, para destruir o outro, e a que você faz por falta de controle ou vaidade. Dependendo de qual, seria [perdoado], sim. Até porque já fui perdoado", respondeu ele.

Carlinhos e Lucas estão juntos há 15 anos, desde a adolescência, e oficializaram o casamento em 2019. O influenciador, no entanto, não especificou se a traição ocorreu durante o relacionamento atual.

Vida sexual exposta

Outro seguidor comentou que Carlinhos era "bem safadinho" e que “a cara não enganava”. Ele respondeu com bom humor:

"Sempre fui. Nunca neguei. Mas não vulgarizo minha intimidade. Nem monetizo em cima dela", afirmou.

Ainda sobre temas íntimos, Carlinhos disse não ver problema em as pessoas terem suas "taras", ressaltando que considera isso normal, desde que haja limites.

Há algumas semanas, Carlinhos e Lucas participaram juntos de outra caixinha de perguntas, dessa vez respondendo sobre a vida íntima do casal. Questionados sobre a frequência com que mantêm relações sexuais, Lucas ironizou dizendo “uma vez por ano”, mas logo esclareceu, em tom bem-humorado, que a prática é quase diária. Carlinhos completou dizendo que não existe obrigação e que a frequência varia conforme a fase do casal.

Segundo eles, há momentos de maior desejo, com relações diárias, e outros mais tranquilos, com intervalos maiores. Na ocasião, disseram estar em uma fase de “dia sim, dia não”.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)