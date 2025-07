Mulher teria sido pivô do término de Carlinhos Maia e Lucas Guimarães; influenciador faz revelação

A separação de Carlinhos Maia e Lucas Guimarães foi um dos assuntos que mais viralizaram nas redes sociais no último fim de semana e, nesta segunda-feira (28/7), ganhou um novo desdobramento: uma mulher teria sido o pivô da separação do casal.

A informação partiu da influenciadora Thayse Teixeira, amiga pessoal de Carlinhos durante o programa Fofocalizando, do SBT. Segundo ela, que estava ao vivo no programa uma mulher chamada Duda foi o grande motivo para a separação término do casamento de 15 anos do agora ex-casal.

Carlinhos envolvido com mulheres

Assumidamente gay, Carlinhos já havia tido relacionamentos com mulheres em outros momentos antes de se envolver com Lucas. Segundo ela, o influenciador teria demonstrado interesse por Duda, com quem vem fazendo transmissões ao vivo no TikTok nos últimos tempos.

Duda, inclusive, teria marcado presença em uma festa recente na casa do empresário, que contou com um show exclusivo da cantora Lauana Prado.

Bissexualidade

De acordo com informações do portal LeoDias, o término entre Carlinhos Maia e Lucas Guimarães teria ocorrido após o fundador do reality show "Rancho do Maia" se descobrir bissexual e decidir explorar sua sexualidade.

Ao próprio portal, o influenciador confirmou que está vivendo um processo de autodescoberta, mas nega ter assumido um relacionamento com Duda. Disse apenas que se reconheceu como bissexual e está explorando essa nova fase da sua vida.

Quem é Duda?

Conhecida apenas como Duda, Eduarda Luvisneck soma 194,1 mil seguidores no TikTok e mais 35,8 mil no Instagram.