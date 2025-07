Cena Bis: Felipe Amorim e Léo Foguete levantam a areia em noite de festa em Salinas

O sábado (12) foi de festa na Praia do Atalaia, em Salinópolis, com mais uma edição do Verão Sal Pé na Areia 2025. A programação oficial começou às 21h, quando os portões foram abertos, e a animação só terminou com o dia amanhecendo. O clima agradável, a energia do público e os shows ao vivo transformaram a orla do Sal em um verdadeiro espetáculo a céu aberto.

Primeiro fim de semana de Pé na Areia (Fotos: Igor Mota) (Foto: Igor Mota) Rayla Ferreira (1)(Foto: Igor Mota) Samuel Ribeiro e Marcella Ribeiro (Foto: Igor Mota) Thainara Furtado e Edson Castro (Foto: Igor Mota) Thadeu lopes e Amanda Oliveira (Foto: Igor Mota)

Às 0h30, Marcelo Aguiar foi o primeiro a subir ao palco, abrindo os trabalhos com muito ritmo e carisma. Na sequência, às 1h30, o cantor Felipe Amorim incendiou o público com hits como “Putariazinha” e “Love Gostosinho”, comandando um show cheio de coreografias e interação com os fãs. Já por volta das 5h, com o céu prestes a clarear, Léo Foguete assumiu a missão de manter o público de pé e entregou um repertório dançante com brega, forró e batidas que dominaram o início de mais um domingo de verão.

A apresentação das atrações ficou por conta do locutor Markinho Pinheiro, da Rádio Liberal FM, que animou a galera a cada intervalo e anunciou os shows com o entusiasmo próprio do comunicador. Ao longo da noite, DJs também garantiram a trilha sonora entre os shows, mantendo o clima de festa sem parar.