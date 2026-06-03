Semana da Marinha traz Parada Naval, música e eventos gratuitos em Belém; confira

A Marinha do Brasil fará diversos eventos abertos ao público em alusão ao "Dia da Marinha", comemorado no dia 11 de junho. Em Belém, a programação inclui visitação a navios, parada naval (desfile de navios), corrida, apresentações da Banda dos Fuzileiros Navais e cerimônia militar.

Os eventos são alusivos ao dia 11 de junho de 1865, data da Batalha Naval do Riachuelo, principal marco da história naval do país. O confronto ocorreu durante a Guerra da Tríplice Aliança, após as forças inimigas planejarem um ataque surpresa contra a Esquadra Brasileira, que estava ancorada no Rio Paraná, próximo à foz do arroio Riachuelo, na Argentina.

Mesmo em desvantagem tática inicial e enfrentando as fortes correntes do rio, as forças brasileiras conseguiram reagir sob o comando do Almirante Francisco Manuel Barroso da Silva (Almirante Barroso, herói nacional que dá nome a uma das principais avenidas de Belém). A vitória brasileira mudou completamente os rumos do conflito, garantindo o controle total dos rios da bacia do Prata e bloqueando o abastecimento do Paraguai.

Apresentação da Banda de Música

A Banda de Música do Comando do 4º Distrito Naval, composta por Fuzileiros Navais do 2º Batalhão de Operações Ribeirinhas, fará uma apresentação nesta sexta-feira (5/6), às 19h, no Shopping Bosque Grão-Pará. O repertório contará com canções populares e hinos militares.

Além da tradicional banda, o evento traz um toque regional. Para celebrar a cultura paraense, haverá a apresentação de uma dançarina de carimbó, a Wállery Risuenho, além de participações especiais, como a cantora regional Mariza Black e a Orquestra Uirapuru.

Parada Naval

No próximo sábado (6/6), às 11h30, o público poderá acompanhar, na orla da Estação das Docas, uma Parada Naval, com traslado de navios e lanchas pelas águas da Baía do Guajará.

A Parada contará com a participação dos navios que levam apoio às populações ribeirinhas e realizam as missões de defesa e de segurança do tráfego aquaviário na região da Amazônia Oriental. Ao todo, treze meios, entre navios e lanchas, participarão do desfile na capital paraense.

Visitação pública a Navios

Nos dias 5, 6 e 7 (sexta, sábado e domingo), das 10h às 18h, na Estação das Docas, haverá visitação pública ao Espaço Memória Corveta “Solimões” e ao Aviso Hidroceanográfico Fluvial “Rio Tocantins”. A entrada é gratuita (não é necessário agendamento).

Primeiro navio-museu da região Norte, a corveta "Solimões" foi construída nos Países Baixos e incorporada à Marinha do Brasil em 1955. Projetada originalmente para patrulha, busca e salvamento, e varredura de minas, a Corveta desempenhou papel crucial na fiscalização do mar territorial brasileiro e no apoio logístico a áreas ribeirinhas, sendo vital para comunidades isoladas na Amazônia. Hoje, o Espaço Memória abre as portas à população, guardando a história do Brasil e da Marinha em forma de acervo museológico.

O Aviso Hidroceanográfico Fluvial (AvHoFlu) “Rio Tocantins”, subordinado ao Centro de Hidrografia e Navegação do Norte (CHN-4), foi incorporado à Marinha do Brasil em 27 de julho de 2012. Tem como missão principal a realização de levantamentos hidroceanográficos em águas interiores na Bacia Amazônica, com a finalidade de contribuir para a atualização da cartografia náutica das principais hidrovias na região.

Corrida da Marinha

No domingo (7/6), às 6h, será dada a largada da Corrida da Marinha. Em 2026, a prova será disputada na Nova Rua da Marinha, no bairro da Marambaia, com a largada e a chegada em frente ao 2º Batalhão de Operações Ribeirinhas.

Cerimônia militar do Dia da Marinha

No dia 9 (terça-feira), às 19h15, na Praça Pedro Teixeira (Escadinha do Cais do Porto), será realizada a Cerimônia Cívico-Militar alusiva ao Dia da Marinha, com imposição da Medalha da Ordem do Mérito Naval, mais alta condecoração da Marinha do Brasil, instituída em 1934.

A medalha reconhece militares da Marinha que se destacam na profissão e, excepcionalmente, personalidades civis e militares, instituições e corporações que tenham prestado serviços relevantes à instituição.

Serviço

Apresentação da Banda de Música do Comando do 4º Distrito Naval.

Data: 5 de junho (sexta-feira), às 19h.

Local: Shopping Bosque Grão-Pará.

Parada Naval

Data: 6 de junho (sábado), às 11h30.

Local: Baía do Guajará, em Belém (visível desde o Mercado Ver-o-Peso até o Complexo Turístico do Ver-o-Rio, com leitura de roteiro na Estação das Docas).

Visitação pública ao Espaço Memória Corveta “Solimões” e ao Aviso Hidroceanográfico Fluvial “Rio Tocantins”

Datas: 5, 6 e 7 de junho (sexta, sábado e domingo), das 10h às 18h.

Local: Estação das Docas.

Corrida da Marinha

Data: 7 de junho (domingo), às 6h.

Local: largada em frente ao 2º Batalhão de Operações Ribeirinhas (Nova Rua da Marinha, bairro da Marambaia).

Cerimônia militar do Dia da Marinha

Data: 9 de junho (terça-feira), às 19h15.

Local: Praça Pedro Teixeira (Escadinha do Cais do Porto, Estação das Docas).

O evento é aberto ao público.