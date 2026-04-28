Lucas Guimarães desembarca em Belém para evento de Manu Bahtidão em Salinas

O influenciador Lucas Guimarães desembarca em Belém nesta terça-feira (28) para seguir viagem até Salinópolis, onde participará da gravação do projeto “Paredão da Bahtidão”, da cantora Manu Bahtidão. A gravação está marcada para esta quarta-feira (29), na praia do Atalaia, no litoral paraense.

Além de Lucas, as influenciadoras Tassia Ferraz e Gracielly Wiliane integram o grupo de convidados que participam da produção.

VEJA MAIS

Nos stories publicados nas redes sociais, o influenciador mostrou detalhes da preparação para a viagem, incluindo a escolha dos looks que pretende usar durante o evento.

Em uma das postagens, ele destacou a expectativa para a experiência no estado. “Minha primeira vez em Salinas e claro tinha que ser com ela [Manu]”, escreveu.

Esta não será a primeira vez de Lucas Guimarães na capital paraense. No fim de 2025, ele esteve em Belém ao lado de nomes como Rebeca Lindsay e Patixa Teló. Durante a passagem, participou de eventos, visitou a Ilha do Combu e aproveitou experiências típicas da região, como passeios de barco e banho de rio.

Lucas Guimarães e Manu Bahtidão são melhores amigos e vivem juntos nas redes sociais. (Reprodução/Redes sociais)

Lucas Guimarães e Manu Bahtidão mantêm uma relação próxima, construída ao longo dos últimos anos. A cantora já demonstrava admiração pelo influenciador antes da projeção nacional dele, e a amizade foi fortalecida com participações em eventos e encontros profissionais.

O influenciador também costuma prestigiar apresentações da artista, reforçando a parceria entre os dois no cenário digital e musical.