Parárraiá encerra 3ª edição com estreia do Brasil na Copa e maratona de shows gratuitos

Neste sábado (13), o Parárraiá encerra sua terceira edição consolidado como um sucesso absoluto de público. Com a expectativa de ultrapassar a marca de 1 milhão de pessoas ao longo de todo o festival, o evento recebe hoje a torcida para acompanhar a grande estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, contra o Marrocos. A transmissão será exibida em um palco monumental com mais de 500 metros quadrados de painéis de LED. Logo após o jogo, a maratona de shows gratuitos toma conta da arena com apresentações imperdíveis de Viviane Batidão, Wesley Safadão, Leonardo, Thiago Costa e a aparelhagem Super Pop.

Veterano do Parárraiá em seu terceiro ano consecutivo no festival, o cantor Wesley Safadão destacou a energia singular e a forte paixão do público paraense pelos ritmos locais ao falar sobre a preparação de seu repertório específico para o evento. O artista comentou como desenha o show para essa sintonia tão marcante e revelou se há algum hit ou surpresa indispensável que se tornou marca registrada para os fãs do Pará.

“A gente prepara um setlist muito animado, com os sucessos que marcaram a minha carreira, mas também busca trazer novidades e músicas que estão vivendo um momento especial. Tem canções que já viraram tradição e que o público sempre espera, como ‘Camarote’, ‘Ar Condicionado no 15’, ‘Ressaca de Saudade’ e tantos outros sucessos que fazem parte dessa história. Mas eu também gosto de surpreender, seja com músicas mais recentes, seja com momentos que dialogam com a cultura e a festa junina, que têm tudo a ver com o clima do Parárraiá. O importante é fazer cada apresentação ser única e criar uma conexão verdadeira com quem está ali vivendo aquele momento com a gente”, conta Wesley.

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O cantor avaliou a trajetória do Parárraiá, que vem se consolidando como um dos grandes eventos do calendário regional, destacando o privilégio de acompanhar de perto essa linha do tempo desde o início. Olhando para os três anos de história do festival, o artista celebrou o crescimento exponencial do evento e compartilhou o sentimento de já fazer parte da identidade e da tradição dessa grande celebração.

“Desde a primeira edição, dá para perceber que o Parárraiá tinha potencial para se tornar um dos grandes eventos do Brasil e não só da região Norte. E hoje a gente vê um festival cada vez maior, mais estruturado, valorizando a cultura local e reunindo artistas de diferentes estilos. Pra mim é motivo de muito orgulho fazer parte da festa e quando você retorna ao mesmo festival ano após ano e percebe que o público já espera por aquele encontro, cria uma relação especial”, avalia Safadão.

A pitada paraense virá com força neste encerramento. Viviane Batidão, que já esteve no palco nesta edição fazendo uma participação no show de Mari Fernandez, agora chega para apresentar o seu próprio repertório.

“A nossa festa junina aqui sempre foi muito banhada de tecnomelody, brega, rock doido, dentre outros. No meu repertório do São João, dou uma melhorada, mas sempre levo música junina para o meu repertório, porque a galera adora uma brincadeira e vai pra cima. No Parárraiá o repertório é mais voltado pra gente mais voltado para o tecnomelody. Como o evento tem muitos artistas de fora, que vão vir trazer esse forró, o São João do Nordeste, eu já foco muito mais no que é nosso, no melody, tecnomelody, rock doido, brega”, antecipa Vivi.

Além disso, o público pode se preparar para uma noite inesquecível com o Super Pop, uma das principais aparelhagens do Pará. Carregando uma longa trajetória de sucesso, o DJ Juninho promete uma performance emocionante, repleta de ritmo, dança e muita energia.

Agende-se

Data: sábado, 13

Hora: 18h

Local: estacionamento do Mangueirão

Entrada gratuita