No Parárraiá, Alok celebra retorno a Belém e fala sobre conexão com o público paraense

Pouco antes de subir ao palco do Parárraiá 2026, na noite desta sexta-feira (12), o DJ Alok falou sobre a expectativa de voltar a se apresentar em Belém e relembrou a forte conexão construída com o público paraense nos últimos anos.

Em entrevista ao Grupo Liberal, o artista comentou o retorno à capital paraense meses após protagonizar um dos maiores eventos já realizados na cidade. Em 2025, Alok reuniu cerca de 250 mil pessoas no estacionamento do Mangueirão durante o espetáculo que marcou a contagem regressiva para a COP30.

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Segundo o DJ, a grandiosidade daquela apresentação o fez questionar quando seria o momento ideal para retornar à cidade.

“Eu não estava entendendo qual seria o próximo momento para vir aqui, porque a entrega daquela ocasião foi tão grande que eu fiquei pensando: ‘Cara, como é que eu vou voltar para cá agora? O que eu vou inventar?’. Eu não sabia que o São João fosse tão forte aqui”, afirmou.

Ao reencontrar o público no mesmo local onde realizou o espetáculo histórico do ano passado, Alok disse ter sido tomado por uma sensação especial.

“Para mim, tem uma sensação muito boa voltar a este lugar. Foi aqui que eu fiz aquele show e tenho uma memória afetiva muito gostosa daqui”, declarou.

Surpresa com a força do São João paraense

O artista lembrou que esteve recentemente em outros municípios paraenses, como Vigia e Cametá, além de participar da tradicional Festa do Abacaxi. Apesar das passagens pelo interior do estado, ele destacou que ainda sentia falta de reencontrar o público de Belém.

Alok também revelou ter se surpreendido com a dimensão das festividades juninas no Pará. Segundo ele, participar do Parárraiá foi uma oportunidade de conhecer ainda mais uma tradição que movimenta milhares de pessoas na região.

Novo show de drones promete experiência diferente

Para a apresentação desta sexta-feira, o DJ adiantou que preparou novidades para o espetáculo visual que acompanha seus shows. A principal delas é uma nova dinâmica para a exibição de drones, diferente da apresentada durante o evento da COP30.

“Estou empolgado porque a dinâmica do show de drones vai ser diferente da que eu fiz naquela ocasião. Na época, a apresentação acontecia em torno da pirâmide. Hoje posso criar figuras e mensagens de outra forma. Ao mesmo tempo, existem algumas limitações porque estou dividindo o palco com outros artistas”, explicou.

Um dos principais nomes da música eletrônica mundial, Alok integra a programação do Parárraiá 2026, evento realizado no estacionamento do Mangueirão e que reúne grandes atrações nacionais e artistas da cena paraense.