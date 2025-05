Sem pudor! Conheça 10 filmes em que os atores fizeram sexo de verdade

Muitos filmes precisam de dublês para contracenarem em algumas cenas. Isso acontece por alguns motivos, mas o principal é para preservar a integridade dos atores envolvidos. Acontece que alguns diretores não gostam da ideia de um dublê entrar em cena, então as próprias estrelas participam da gravação. A situação é diferente quando envolve sexo de verdade.

Até onde vão os limites da arte? Neste caso, alguns atores tiveram que participar de cenas de sexo real.

VEJA MAIS

Dentre as indicações, está o filme "Ninfomaníaca", estrelado por Charlotte Gainsbourg, Stellan Skarsgård e Stacy Martin. A direção é do renomado diretor e roteirista dinamarquês Lars von Trier. O enredo da história é sobre uma mulher que é ninfomaníaca e é salva por um homem enquanto ela estava largada num beco. Ao longo do filme, eles começam uma conversa profunda sobre a vida e os seus mundos até então conflitantes.

Confira 10 filmes em que os atores fizeram sexo de verdade:

1. Ninfomaníaca (2014)

Sinopse: Uma mulher é largada num beco acaba sendo salva por um homem mais velho e desconhecido. Enquanto ela se recupera do que aconteceu, eles conversam sobre a vida. Na ocasião, ela revela a sua história e tudo o que aconteceu para ela chegar até ali.

Elenco: Charlotte Gainsbourg, Stellan Skarsgård e Stacy Martin

Direção: Lars von Trier

Gênero: Drama

Onde assistir: Não está disponível nos streamings brasileiros

2. Love (2015)

Sinopse: Um jovem estadunidense foi morar em Paris. Lá, ele tem um relacionamento instável com a sua namorada. Mesmo assim, os dois resolvem participar uma outra pessoa nos momentos íntimos. A vizinha passa a ser uma integrante do trisal. Os três só não pensam nas consequências que isso pode ter nas suas vidas.

Elenco: Aomi Muyock, Karl Glusman e Klara Kristin

Direção: Gaspar Noé

Gênero: Drama

Onde assistir: Prime Video

3. Klip (2012)

Sinopse: Uma jovem enfrenta problemas familiares sérios que a fazem buscar uma fuga da infelicidade. Ela acaba se apaixonando por um garoto. Mas o mundo que ela vivencia é cheio de sexo, drogas e abusos.

Elenco: Dule Kapritjoza, Isidora Simijonovic e Vukasin Jasnic

Direção: Maja Milos

Gênero: Drama

Onde assistir: Não está disponível nos streamings brasileiros

4. Shortbus (2006)

Sinopse: Uma terapeuta sexual ganha a vida dando conselhos para casais infelizes. Enquanto eles buscam melhorar suas relações, a própria mulher não tem uma vida feliz no seu casamento. Ela esconde que nunca teve um orgasmo com o marido, mas acredita poder ajudar os outros.

Elenco: Sook-Yin Lee, Peter Stickles e PJ DeBoy

Diretor: John Cameron Mitchell

Gênero: Drama e Comédia

Onde assistir: Não está disponível nos streamings brasileiros

5. Os Idiotas (1998)

Sinopse: Num subúrbio da Dinamarca, um grupo de jovens resolve quebrar com certos padrões impostos pela sociedade. Assim, eles deixam o "idiota interior" chegar na superfície de suas ações. Por conta disso, algumas cenas de sexo serão vistas sem a menor preocupação.

Elenco: Bodil Jørgensen, Jens Albinus e Anne Louise Hassing

Direção: Lars von Trier

Gênero: Comédia e Drama

Onde assistir: Mubi

6. Parceiros da Noite (1980)

Sinopse: Um detetive está num caso que abala a comunidade gay da cidade de Nova Iorque. Para que ele consiga prender o serial killer e ter sucesso na investigação, terá que se disfarçar e viver experiência que nunca pensou antes. Até onde ele conseguirá sustentar o personagem?

Elenco: Al Pacino, Paul Sorvino e Karen Allen

Direção: William Friedkin

Gênero: Drama Policial

Onde assistir: Looke

7. Anticristo (2009)

Sinopse: Uma criança cai da janela do apartamento da família enquanto os pais estavam fazendo sexo. Isso inicia uma jornada para curar as dores e as mágoas dessa tragédia. Por conta disso, eles vão para uma cabana atrás de amenizar o que aconteceu.

Elenco: Willem Dafoe, Charlotte Gainsbourg e Storm Acheche Sahlstrøm

Direção: Lars von Trier

Gênero: Horror e Drama

Onde assistir: Mubi

8. A Diva Escarlate (2000)

Sinopse: Nesta semi-autobiografia da diretora, roteirista e atriz Asia Argento, a história é sobre uma mulher que embarca numa rotina de sexo, drogas e outros excessos. Tudo isso enquanto busca um significado para a vida.

Elenco: Asia Argento, Jean Shepard e Herbert Fritsch

Direção: Asia Argento

Gênero: Drama

Onde assistir: Não está disponível nos streamings brasileiros

9. Ken Park (2002)

Sinopse: Quatro amigos skatistas tem suas vidas retratadas. Cada um tem uma história, mas todas envolvem o relacionamento deles com as suas famílias. O enredo traz alguns temas sensíveis como o uso de drogas, suicídio, assassinato e sexo.

Elenco: Adam Chubbuck, James Bullard e Seth Gray

Direção: Larry Clark e Edward Lachman

Gênero: Drama

Onde assistir: Não está disponível nos streamings brasileiros

10. Intimidade (2001)

Sinopse: Um músico e uma mulher combinam de se encontrar uma vez por semana. Todas as tardes das quartas-feiras são reservadas para eles fazerem sexo. Os dois não conversam justamente porque querem fugir da realidade em que vivem. Até que um dia ele resolve começar a fazer perguntas para ela. Isso pode ser o fim do acordo.

Elenco: Mark Rylance, Kerry Fox e Susannah Harker

Direção: Patrice Chéreau

Gênero: Romance e Drama

Onde assistir: Não está disponível nos streamings brasileiros

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)