VÍDEO: Alok desembarca em Belém para apresentação no Parárraiá nesta sexta-feira (12)

O DJ Alok desembarcou na capital paraense, na tarde desta sexta-feira (12), por volta das 17h30, no Aeroporto Internacional de Belém. O artista chegou na cidade acompanhado de sua equipe e do cantor Zeeba, que também participa de seus projetos musicais.

VEJA MAIS

Ainda no terminal, Alok conversou e tirou fotos com fãs que aguardavam sua chegada. O DJ é uma das atrações da programação desta sexta-feira do Parárraiá 2026, realizado no estacionamento do Estádio Mangueirão.

Conhecido por reunir música eletrônica e efeitos visuais em suas apresentações, Alok deve levar ao público paraense um espetáculo que inclui o tradicional show de drones, recurso utilizado pelo artista em grandes eventos pelo país. A expectativa é que a exibição ilumine o céu de Belém durante a apresentação no festival.