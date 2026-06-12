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Artista paraense Juyè lança o álbum ‘Visto por Último’ e canta a liberdade dos amores sem rótulos

Misturando a essência de suas origens à música urbana, a artista se consolida como uma das vozes mais potentes da cena atual ao lançar projeto focado na maturidade emocional e nas relações modernas

O Liberal
fonte

Juyè apresenta álbum conceitual para o Mês dos Namorados (@imarimendes)

A cantora paraense Juyè lança o álbum “Visto por Último”, um trabalho em colaboração com o rapper Scarp que propõe uma nova perspectiva sobre os vínculos afetivos contemporâneos. Navegando entre o R&B, o trap soul, o neo soul e diferentes vertentes da música urbana, o projeto acompanha a história de duas pessoas que escolhem viver intensamente uma conexão profunda, sem a necessidade de rotulá-la como um relacionamento tradicional.

Mais do que contar uma história de amor, “Visto por Último” celebra os encontros que existem fora das definições convencionais. Aqueles relacionamentos que fogem dos rótulos, das cobranças e das expectativas, mas que nem por isso deixam de ser profundos, significativos ou marcantes.

"O álbum traz a história de duas pessoas que decidiram viver o Dia dos Namorados intensamente, se permitindo viver sem amarras ou dúvidas. Se jogando de cabeça e deixando o casual um pouco de lado. Não existe essa vontade de se tornarem um casal, sabe? Criamos esse trabalho para homenagear os que são 'quase alguma coisa’”, explica Juyè.

Juyè é da aldeia indígena Parakaña, localizada próxima ao município de Santarém, seu essência funde a vibração das ruas com a alma musical carioca. Dona de uma identidade autêntica e versátil, ela transita com naturalidade entre o rap, a MPB e o neo soul, criando conexões profundas com o público. Com uma marca expressiva de mais de 100 milhões de streams nas plataformas digitais, a cantora coleciona parcerias de sucesso com grandes nomes da música brasileira, consolidando sua trajetória como uma das vozes mais potentes e promissoras da atualidade.

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Pensado como uma narrativa contínua, o álbum “Visto por Último” ganha um timing perfeito ao abraçar o público neste mês dos namorados. Ao longo das faixas, o ouvinte é conduzido pelas diferentes fases de um envolvimento: a aproximação, a intensidade, a vulnerabilidade, os desejos compartilhados e a maturidade de quem compreende que nem toda conexão precisa seguir um roteiro pré-estabelecido. Um sutil spoiler dessa atmosfera já havia sido revelado com o lançamento dos singles “4x4” e “Cartas na Mesa”, que anteciparam o tom envolvente da obra.

Essa proposta conceitual se reflete diretamente na arquitetura sonora. Sem se prender a uma única estética, o álbum funde diferentes influências para acompanhar as mudanças de temperatura que atravessam a história. Elementos de R&B contemporâneo, trap soul e neo soul servem como base para uma experiência auditiva que traduz perfeitamente os altos e baixos dessa relação. Assim, cada faixa funciona como um capítulo independente, transitando entre momentos íntimos, sensuais e contemplativos, sob o fio condutor da liberdade afetiva.

Embora o disco não traga outras participações nos vocais, Juyè faz questão de destacar o papel crucial dos produtores na identidade do álbum. "Eu brinco que as participações especiais são os produtores. Eles trouxeram muita coisa boa para esse trabalho. Cada um apresentou instrumentais muito diferentes do que geralmente faz, e isso nos permitiu extrair o melhor de nós e das nossas canetas também", explica a artista, celebrando a sinergia de estúdio que expandiu os horizontes criativos do lançamento.

 

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