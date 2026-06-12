Arraial de Belém abre espaço para o primeiro Festival de Toadas do município com formato inédito

O Arraial de Belém 2026, promovido pela Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Secult), será o cenário de um marco para a cultura popular amazônica: o primeiro Festival de Toadas do município. Integrando o calendário oficial dos festejos juninos da capital, a iniciativa reunirá 14 grupos de Belém e da Região Metropolitana em um formato inédito. O objetivo é exaltar e valorizar essa manifestação cultural que, há quase três décadas, preserva tradições, fortalece identidades e mobiliza centenas de artistas e brincantes na região.

As apresentações ocorrem no dia 26 de junho, a partir das 19h, na Praça Waldemar Henrique. Desta vez, os grupos deixam o formato de apresentações individuais para dar vida a dois grandes espetáculos coletivos: a Nação Tucano e a Nação Gavião. A proposta inovadora nasceu do diálogo direto entre os próprios artistas e a Secult, prometendo uma experiência única tanto para o público quanto para quem estará no palco.

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Além dos espetáculos de toadas, a programação junina contará com 129 propostas culturais. O público poderá acompanhar exibições de quadrilhas, bois-bumbás, pássaros juninos, cordões de bichos, grupos parafolclóricos, carimbó e o tradicional concurso de misses. A iniciativa impulsiona diretamente a cadeia produtiva do setor na capital e amplia o acesso da população às manifestações mais genuínas da Amazônia.

Para a secretária municipal de Cultura, Raphaela Segadilha, o festival consolida-se como um marco fundamental para a valorização da identidade paraense.

“Realizar o primeiro Festival de Toadas dentro do Arraial de Belém é um marco para a cultura da nossa cidade. Estamos reconhecendo e dando visibilidade a uma manifestação artística que há décadas preserva as tradições amazônicas, fortalece a identidade cultural paraense e mobiliza centenas de artistas, brincantes e comunidades. A Prefeitura de Belém tem o compromisso de incentivar e fortalecer essas expressões culturais para que continuem vivas e cada vez mais presentes na vida da população”, destaca a secretária.

As exibições dos grupos de toada são verdadeiras produções cênicas. Cada agremiação desenvolve uma temática própria, inspirada em elementos da cultura amazônica, saberes indígenas, lendas locais e nas realidades sociais do Norte. As performances fundem dança, música, encenação e recursos visuais para construir narrativas impactantes aos olhos do público. De acordo, o vice-presidente da Associação de Grupos de Toada do Pará (AGTPA), Cristiano Bernardo Pacheco, o movimento construiu, ao longo dos anos, uma identidade própria dentro do cenário cultural paraense, a expressividade da dança se consolida como um dos pilares centrais dessa manifestação cultural.

“As apresentações utilizam quatro grandes eixos coreográficos: o Tribal, o Bailado Corrido, o Folclórico Nortista e o Contemporâneo. As coreografias são executadas ao som das toadas, que conduzem toda a narrativa apresentada na arena ou no palco. Música, canto, dança e interpretação trabalham juntos para transmitir a mensagem e a temática de cada espetáculo”, ressalta.