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TV Liberal estreia o especial ‘Sons do Pará – Tempo de Arraial’ dedicado ao Arraial do Pavulagem

Dividida em três episódios temáticos que vão ao ar em junho, a série documental investiga os símbolos, a musicalidade e a devoção que transformaram o cortejo em patrimônio da identidade amazônica

O Liberal
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Arraial do Pavulagem é tema de nova série documental na TV Liberal neste mês de junho (Divulgação)

Nos dias 13, 20 e 27 de junho, a TV Liberal exibe a série especial "Sons do Pará – Tempo de Arraial", uma produção que convida o público a mergulhar na riqueza da cultura junina amazônica e no universo do Arraial do Pavulagem. Dividido em três episódios temáticos, o programa percorre os símbolos, as histórias, as manifestações e os ritmos que consolidaram o cortejo como um dos movimentos culturais mais emblemáticos de Belém e de todo o estado.

Parte do projeto Sons do Pará, que se dedica a valorizar a música e as expressões regionais, o especial joga luz sobre a essência do Arraial do Pavulagem em uma conexão profunda entre ritmo, tradição e memória. A série documental vai além da celebração artística: ela mostra o impacto da quadra junina em Belém, época em que a cidade ganha vida com festejos que passam de geração em geração. Nesse cenário, o Pavulagem assume o protagonismo ao transformar as ruas em um grande palco de cortejos que reafirmam a identidade amazônica.

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Para o diretor de Programação da TV Liberal, Vinicius Volpi, o projeto reforça o compromisso da emissora com a valorização das manifestações culturais do estado. "O Sons do Pará nasceu para contar histórias por meio da música e da cultura regional. Nesta série especial, encontramos no Arraial do Pavulagem um universo rico em simbolismos, tradições e afetos que representam muito da identidade do povo paraense. É uma oportunidade de mostrar ao público a profundidade cultural que existe por trás de uma das manifestações mais queridas da nossa região".

EPISÓDIO 1 – BANDEIRAS

No dia 13 de junho, o primeiro programa aborda o significado das bandeiras de guarnição presentes nas manifestações da cultura popular e nas festas juninas. Mais do que elementos visuais, elas representam identidade, devoção e pertencimento, ajudando a contar a história do cortejo e a organizar, de forma simbólica, a experiência coletiva do Arraial do Pavulagem. O episódio mostrará como esses símbolos ganham vida na música, nas ruas e na celebração popular.

EPISÓDIO 2 – SÍMBOLOS

No dia 20 de junho, o segundo episódio destaca os elementos que estruturam a identidade visual e cultural do Arraial do Pavulagem. Cores, figuras, objetos, ritmos e gestos compõem uma linguagem própria que fortalece o sentimento de pertencimento entre participantes e público. O programa revela como esses símbolos ajudam a preservar memórias, transmitir tradições e manter viva a conexão com a cultura popular amazônica.

EPISÓDIO 3 – DEVOÇÃO E BOI

Encerrando a série, no dia 27 de junho, o programa mergulha na dimensão da religiosidade popular presente nas festas juninas. A devoção a santos como São João, São Pedro e Santo Antônio aparece integrada à música, aos cortejos e às celebrações coletivas. Elementos como o mastro e a bandeira de São João reforçam a força simbólica desse ciclo festivo.

O episódio também destaca a presença do boi como uma das mais importantes expressões da cultura popular brasileira e amazônica. Integrado à musicalidade, à brincadeira e aos cortejos do Arraial do Pavulagem, o boi surge como símbolo vivo da tradição, da memória e da capacidade que a cultura tem de atravessar gerações e manter viva a identidade de um povo.

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