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Arraial do Pavulagem lança EP 'Bandeira de Guarnição' com músicas inéditas para os Arrastões 2026

Novo trabalho reúne toadas de boi, xote e carimbó e integra a preparação artística e simbólica da quadra junina

O Liberal
fonte

Com cinco faixas inéditas, o EP reúne três toadas de boi, um xote e um carimbó (Tereza Maciel)

O Arraial do Pavulagem lançou nesta quarta-feira, 14 de maio, em todas as plataformas digitais, o EP “Bandeira de Guarnição”, novo trabalho musical do grupo que integra a construção artística e simbólica dos Arrastões do Pavulagem 2026.

Com cinco faixas inéditas, o EP reúne três toadas de boi, um xote e um carimbó, reafirmando a relação do grupo com as manifestações da cultura popular amazônica. O público também poderá acompanhar as novas músicas ao vivo durante uma Roda de Boi marcada para o dia 23 de maio, no Boulevard da Gastronomia, em programação gratuita que integra o calendário preparatório para os Arrastões.

Além de dar título ao novo trabalho, “Bandeira de Guarnição” é o tema que orienta as atividades do Instituto Arraial do Pavulagem durante a quadra junina deste ano. O conceito atravessa ações como oficinas, ensaios e encontros promovidos ao longo do período, funcionando como eixo simbólico da preparação para os cortejos.

De acordo com Júnior Soares, o EP atua como uma espécie de guia criativo para as atividades que antecedem os Arrastões. “As músicas ajudam a orientar a construção estética, musical e simbólica dessa quadra junina. ‘Bandeira de Guarnição’ fala desse ato de guarnecer, de cuidar das nossas tradições, dos nossos símbolos e desse encantamento que existe em torno da nossa cultura”, afirma.

O artista destaca ainda que a ideia de guarnição também está relacionada aos vínculos afetivos e ao senso de coletividade construídos pelo Arraial ao longo de sua trajetória. “Quando a gente fala em guarnecer, fala também de manter vivas as nossas referências culturais e aquilo que nos conecta com a festa, com a música, com o boi e com o povo”, completa.

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