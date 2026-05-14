Mariana Rios lança curso para atrair prosperidade após casar com bilionário

Mariana Rios lançou um treinamento voltado ao desenvolvimento da prosperidade, comercializado pelo valor de R$ 300. A iniciativa repercutiu em plataformas digitais em função do relacionamento da atriz com o economista Juca Diniz, neto do empresário Abílio Diniz.

No material de apresentação do projeto, a artista declarou: "Muita gente me conhece da televisão, música e pelos projetos que construíram minha carreira de mais de duas décadas, mas tem algo que pouca gente sabe sobre mim: muitas das conquistas da minha vida e das oportunidades que mudaram tudo eu atraí antes mesmo de entender como é que eu estava fazendo isso. Não foi sorte, não foi acaso, não foi só talento".

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Intitulado "Basta Sentir - O Treinamento", o curso tem como premissa a aplicação da lei da atração. Segundo a descrição fornecida por Mariana Rios, o método atua em diferentes níveis: "O método trabalha em três camadas ao mesmo tempo: a primeira mexe com os pensamentos, o que você acredita que é possível; a segunda nas emoções, o que você sente quando pensa naquilo que deseja; na terceira, a sua energia, a frequência com que você vibra no seu cotidiano. Quando essas camadas entram em coerência, algo incrível acontece".

A artista afirmou que o conteúdo visa alinhar a mentalidade às decisões individuais e defendeu que "Você para de lutar contra a realidade e começa a atrair experiências alinhadas com a vida que deseja viver, não por mágica, mas porque a mente, as decisões e a energia passam a apontar para a mesma direção".

Juca Diniz mantém relacionamento com a atriz desde setembro de 2023. Ele possui formação em Economia pela Universidade da Califórnia, em San Diego, nos Estados Unidos, e atua como cozinheiro e atleta de triathlon. Diniz é neto de Abílio Diniz, fundador do Grupo Pão de Açúcar, e filho de Luiz Felipe D’Ávila, político que disputou a presidência do Brasil em 2022. Em seus perfis digitais, o economista publica registros de preparos gastronômicos, viagens internacionais e práticas esportivas de ciclismo e corrida.