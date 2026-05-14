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Madonna, Shakira e BTS vão se apresentar no show do intervalo da Copa 2026

O espetáculo terá curadoria de Chris Martin, líder da banda Coldplay, e produção assinada pela Global Citizen.

Gabrielle Borges
fonte

O anúncio oficial foi divulgado nas redes sociais da FIFA, do Coldplay e também pelos integrantes do BTS (Reprodução/ Redes Sociais)

A final da Copa do Mundo de 2026 marcará um momento inédito na história do torneio da FIFA. Pela primeira vez, a decisão do Mundial terá um show de intervalo nos moldes do Super Bowl, reunindo grandes estrelas da música internacional no estádio de Nova York, nos Estados Unidos, em 19 de julho.

Entre as atrações confirmadas estão Madonna, Shakira e o fenômeno sul-coreano BTS, que devem comandar a apresentação  durante a final da competição.O espetáculo terá curadoria de Chris Martin, líder da banda Coldplay, e produção assinada pela Global Citizen.

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A iniciativa também terá caráter beneficente: os recursos arrecadados serão destinados ao FIFA Global Citizen Education Fund, projeto voltado à ampliação do acesso à educação de qualidade e à prática esportiva para crianças em diferentes países.

A presença de Shakira no show do intervalo da final reforça a longa relação da artista com a história das Copas do Mundo. A colombiana foi a voz de "Waka Waka (This Time for Africa), tema da Copa do Mundo de 2010 e "La La La", para a Copa do Mundo de 2014, do Brasil.

O anúncio oficial foi divulgado nas redes sociais da FIFA, do Coldplay e também pelos integrantes do BTS, movimentando fãs de música e futebol em todo o mundo

Confira 

Copa do Mundo de 2026

A Copa do Mundo FIFA 2026 terá início em 11 de junho e seguirá até 19 de julho, data da grande final. O torneio será sediado conjuntamente por Canadá, Estados Unidos e Japão.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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