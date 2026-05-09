Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Anitta é confirmada na abertura da Copa do Mundo da FIFA 2026 nos Estados Unidos

Cantora brasileira integra line-up internacional do evento, que terá cerimônias inéditas em três países-sede: Estados Unidos, Canadá e México

O Liberal
fonte

Anitta é confirmada na abertura da Copa do Mundo da FIFA 2026 nos Estados Unidos. (Divulgação | Anitta)

A cantora Anitta foi confirmada como uma das atrações da abertura oficial da Copa do Mundo da FIFA 2026, que será realizada nos Estados Unidos, Canadá e México. A informação foi divulgada pela FIFA na manhã desta sexta-feira (8).

Pela primeira vez na história, o maior torneio de futebol do planeta contará com três cerimônias de abertura, uma em cada país-sede da competição. Os eventos ocorrerão nos dias 11 e 12 de junho de 2026, reunindo artistas de diferentes partes do mundo em apresentações especiais antes do início dos jogos.

De acordo com o anúncio, as cerimônias acontecerão no dia 11 de junho, na Cidade do México, e no dia 12 de junho, em Toronto, no Canadá, e em Los Angeles, nos Estados Unidos. A artista brasileira integrará um line-up internacional que inclui nomes como Katy Perry, J Balvin, LISA, Alanis Morissette, Michael Bublé, Tyla e Future.

Também estão previstos no evento artistas como Alessia Cara, Belinda, Danny Ocean, Alejandro Fernández, Elyanna, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná, Nora Fatehi, Rema e William Prince.

A participação de Anitta acontece em um momento importante da carreira internacional da artista. Recentemente, a cantora lançou o álbum “EQUILIBRIVM” e também participou da turnê do cantor The Weeknd como atração de abertura em apresentações selecionadas.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Anitta é confirmada na abertura da Copa do Mundo da FIFA 2026 nos Estados Unidos
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CULTURA

Paulo Spíndola estreia na literatura infantojuvenil com obra inspirada em viagens pela Amazônia

Publicado pela AVÁ Editora, o livro acompanha a jornada do adolescente Jobim em busca do pai desaparecido e da própria ancestralidade indígena

09.05.26 8h30

ARTISTA

Gabriela Loran se despede de ‘Três Graças’ e consolida carreira além dos rótulos

A artista detalha os desafios técnicos entre a agilidade da televisão e a entrega emocional do cinema, reafirmando seu espaço como uma das vozes mais potentes da nova geração

09.05.26 8h00

CULTURA

Axl Rose viraliza ao agradecer fãs em português durante show nos Estados Unidos

Fãs brasileiros brincaram com a possível “saudade” do Brasil após a recente turnê.

08.05.26 18h09

REALITY

Nova temporada de 'Quilos Mortais Brasil' estreia no Discovery Home & Health na terça-feira (12)

A 2ª temporada volta mais íntimo e emocional em seis episódios que exploram os desafios físicos de pessoas com obesidade severa

08.05.26 11h21

MAIS LIDAS EM CULTURA

ARTISTA

Gabriela Loran se despede de ‘Três Graças’ e consolida carreira além dos rótulos

A artista detalha os desafios técnicos entre a agilidade da televisão e a entrega emocional do cinema, reafirmando seu espaço como uma das vozes mais potentes da nova geração

09.05.26 8h00

MÚSICA

Léo Magalhães faz três shows no Pará e destaca carinho pelo estado

Cantor sertanejo fará apresentações em Rurópolis, Parauapebas e Rio Maria nos próximos dias

09.05.26 8h38

SAÚDE

Bonnie Tyler morreu? Veja o que aconteceu com a cantora após parada cardiorrespiratória

Reconhecida pelo timbre rouco e potente, ela construiu uma carreira marcada por baladas dramáticas e produções grandiosas que misturavam rock, pop e influências country.

08.05.26 22h02

EMAGRECIMENTO

Thais Carla mostra antes e depois após perder 100 kg e fala sobre flacidez; veja antes e depois

Influenciadora compartilhou imagens do processo de emagrecimento e desabafou sobre as mudanças no corpo após a cirurgia bariátrica

08.05.26 21h33

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda