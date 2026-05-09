Anitta é confirmada na abertura da Copa do Mundo da FIFA 2026 nos Estados Unidos

A cantora Anitta foi confirmada como uma das atrações da abertura oficial da Copa do Mundo da FIFA 2026, que será realizada nos Estados Unidos, Canadá e México. A informação foi divulgada pela FIFA na manhã desta sexta-feira (8).

Pela primeira vez na história, o maior torneio de futebol do planeta contará com três cerimônias de abertura, uma em cada país-sede da competição. Os eventos ocorrerão nos dias 11 e 12 de junho de 2026, reunindo artistas de diferentes partes do mundo em apresentações especiais antes do início dos jogos.

De acordo com o anúncio, as cerimônias acontecerão no dia 11 de junho, na Cidade do México, e no dia 12 de junho, em Toronto, no Canadá, e em Los Angeles, nos Estados Unidos. A artista brasileira integrará um line-up internacional que inclui nomes como Katy Perry, J Balvin, LISA, Alanis Morissette, Michael Bublé, Tyla e Future.

Também estão previstos no evento artistas como Alessia Cara, Belinda, Danny Ocean, Alejandro Fernández, Elyanna, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná, Nora Fatehi, Rema e William Prince.

A participação de Anitta acontece em um momento importante da carreira internacional da artista. Recentemente, a cantora lançou o álbum “EQUILIBRIVM” e também participou da turnê do cantor The Weeknd como atração de abertura em apresentações selecionadas.