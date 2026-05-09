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Léo Magalhães faz três shows no Pará e destaca carinho pelo estado

Cantor sertanejo fará apresentações em Rurópolis, Parauapebas e Rio Maria nos próximos dias

Ana Laura Carvalho
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Léo Magalhães faz três shows no Pará e destaca carinho pelo estado. (Divulgação)

O cantor Léo Magalhães retorna ao Pará nos próximos dias para uma série de apresentações em municípios do estado. O primeiro show será neste sábado (9), em Rurópolis. Depois, o artista segue para Parauapebas, onde canta no domingo (10), e encerra a agenda no estado em Rio Maria, no próximo dia 16.

Em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, o sertanejo falou sobre a relação construída com o público paraense ao longo de mais de duas décadas de carreira. Segundo ele, a ligação com o estado começou ainda no início da trajetória artística, quando passou a fazer sucesso na região Norte do país.

“Conheci o Pará há mais de 20 anos, quando comecei a fazer sucesso na região Norte do Brasil. É uma alegria muito grande porque conquistamos um público maravilhoso no estado, principalmente nessas regiões do sul do Pará, onde fazemos bastante shows. Mas a gente frequenta todo o estado”, afirmou.

O cantor também destacou as amizades construídas ao longo dos anos em diferentes cidades paraenses, como Rio Maria, Redenção, Marabá, Santarém, Itaituba e Paragominas. Além da música, ele contou que mantém ligação com o setor do agronegócio e costuma visitar o Pará até mesmo fora da agenda de shows.

“Tenho grandes amigos fazendeiros e às vezes vou ao Pará para falar sobre fazendas, pecuária, soja. É um meio que a gente frequenta bastante também”, disse.

Sobre a expectativa para as apresentações, Léo Magalhães afirmou que está animado para reencontrar os fãs nas cidades onde já se apresentou e também para conhecer novos públicos.

“As expectativas são as melhores possíveis. Em Rurópolis será a primeira vez que vou cantar, mas em Parauapebas e Rio Maria já estive várias vezes. É sempre bom voltar para reencontrar os fãs que acompanham a nossa carreira há tantos anos”, declarou.

O artista adiantou ainda que o repertório será marcado pelos principais sucessos da carreira, incluindo músicas que se tornaram clássicos entre os fãs.

“Vamos cantar grandes sucessos como ‘O Locutor’, ‘Primeiro de Abril’, ‘Onde Anda Meu Amor’, ‘24 Horas’, ‘O Cara Errado’ e ‘A Culpa é Sua’. São músicas que não conseguimos tirar do show porque as pessoas querem ouvir”, destacou.

Ao comentar o que mais admira no Pará, o cantor ressaltou a receptividade do povo paraense, além das belezas naturais e da cultura local.

“O que eu mais admiro é o povo. Acho o paraense um povo muito alegre. A cultura paraense é muito rica, desde as comidas típicas até os rios maravilhosos e essa região amazônica tão bonita”, afirmou.

Apesar dos desafios logísticos enfrentados em algumas regiões do estado, o sertanejo disse que o importante é conseguir chegar até o público. “Às vezes fazemos trajetos de barco, de avião, em regiões mais difíceis de acesso. Mas o importante é chegar até os fãs e levar alegria para eles”, disse.

Ao final da entrevista, Léo Magalhães deixou um convite especial para o público paraense prestigiar os shows. “Quero deixar um beijo grande para toda a galera que vai nos ouvir e curtir nesses shows. É sempre um prazer voltar ao Pará para cantar, rever os fãs e sentir essa energia maravilhosa que o estado tem”, concluiu.

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Léo Magalhães faz três shows no Pará e destaca carinho pelo estado
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