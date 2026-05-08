Axl Rose viraliza ao agradecer fãs em português durante show nos Estados Unidos

A apresentação mais recente do Guns N’ Roses nos Estados Unidos rendeu um momento inusitado protagonizado por Axl Rose. Durante o show, o cantor acabou arrancando reações ao fazer uma breve fala em português, poucos dias após a passagem da banda pelo Brasil.

Em vídeos que circularam nas redes sociais, Axl se dirige ao público com um “Obrigado!”, antes de se corrigir em tom bem-humorado: “Oh, espere! Eu estou de volta aos Estados Unidos. Gracias!”. A mistura de idiomas, no entanto, não teve grande resposta da plateia, que manteve uma reação mais contida ao momento.

Apesar disso, o trecho ganhou repercussão entre fãs brasileiros na internet. Muitos destacaram o esforço do vocalista em se comunicar em diferentes idiomas e brincaram com a possível “saudade” do Brasil após a recente turnê.

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Turnê no Brasil

O episódio aconteceu logo depois da passagem do Guns N’ Roses pelo Brasil no último mês, quando a banda realizou uma série de shows em diferentes cidades brasileiras, incluindo Belém. A turnê foi encerrada no dia 30 de abril, com apresentação no Hard Rock Live, nos Estados Unidos, marcando o retorno do grupo à agenda internacional após a temporada na América do Sul.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)