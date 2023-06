Fã brasileira do 'Guns N’ Roses' trai o marido com o vocalista: 'Era pra ter sido algo íntimo'

O show da banda Guns N’ Roses neste sábado, 17, em Copenhagen, na Dinamarca, rendeu uma história entre o vocalista Axl Rose e uma fã brasileira chamada Erica Mindegaard. Após o show, no bar do hotel, os dois se encontraram e o que deveria ser um fica casual se tornou em uma história de traição, pois a moça é casada. As informações são do jornalista, Leo Dias.

A brasileira confirmou a história. “Sim, eu tive um encontro com ele no bar do hotel onde a banda estava hospedada aqui em Copenhagen e ele foi super gentil comigo… Eu sou casada o que deixou a situação bem complicada…”, disse.

Tudo seria perfeito, se não tivesse alguém filmando a situação. “Era pra ter sido algo íntimo e discreto, mas infelizmente alguém filmou e tirou fotos e acabou vazando…”, lamentou a brasileira.

Erica não revelou se o marido revelou a traição, por ser um "famoso". Essa parte da história talvez ficará para os almoços de família.