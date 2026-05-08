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Pássaros juninos ganham mostra cultural inédita no Teatro Margarida Schivasappa, em Belém

Evento gratuito reúne grupos tradicionais e celebra uma das manifestações mais simbólicas do ciclo junino amazônico

O Liberal
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A iniciativa é do Pontão de Cultura Mestra Iracema Oliveira, que valoriza as culturas populares amazônicas e fortalece grupos tradicionais do estado (Foto: Agência Pará)

A 1ª Mostra Cultural de Pássaro Junino acontecerá neste sábado (9), às 19h, no Teatro Margarida Schivasappa, localizado na Fundação Cultural do Pará, em Belém. Com entrada gratuita, o evento reunirá grupos tradicionais da cultura popular paraense para celebrar os pássaros juninos, manifestação artística simbólica do ciclo cultural amazônico.

A programação contará com a presença do Pássaro Junino Tucano, anfitrião da mostra, além do Cordão de Pássaro Colibri de Outeiro, do Pássaro Junino Pavão e do Grupo de Cultura Pássaro Junino Pequeno Guará. Com músicas, danças, figurinos coloridos e encenações dramáticas, os grupos prometem transportar o público para um universo de oralidade, memória coletiva e criatividade popular.

Iniciativa e fomento cultural

A iniciativa é do Pontão de Cultura Mestra Iracema Oliveira, que valoriza as culturas populares amazônicas e fortalece grupos tradicionais do estado. O projeto foi contemplado pelo Edital nº 003/2025 da Secretaria de Estado de Cultura do Pará (Secult/PA), com recursos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), destinada ao incentivo de ações culturais.

A tradição dos pássaros juninos

Associados ao período junino, os pássaros surgiram como expressões culturais populares em bairros periféricos e comunidades ribeirinhas da Amazônia, especialmente no Pará. Eles misturam elementos de teatro popular, música regional, dança e narrativa dramática. As apresentações geralmente giram em torno da morte e ressurreição simbólica de um pássaro.

Os espetáculos são conduzidos por personagens do imaginário amazônico, como caçadores, curandeiros, nobres, fadas, indígenas e animais encantados.

Ao longo das décadas, os grupos de pássaros juninos consolidaram-se como importantes espaços de sociabilidade, resistência cultural e formação artística. Muitas agremiações são mantidas por famílias inteiras, passando saberes de geração em geração, preservando repertórios, coreografias e adereços.

Fortalecimento da identidade paraense

Além do caráter festivo, os pássaros juninos desempenham papel fundamental na construção da identidade cultural paraense. Em Belém e em municípios do interior, as apresentações ocupam ruas, praças e teatros durante o período junino, mantendo viva uma tradição que dialoga com as experiências sociais, afetivas e territoriais das comunidades amazônicas.

Os organizadores afirmam que a mostra nasce para ampliar a visibilidade dessas manifestações e aproximar novos públicos. O evento representa um espaço de apresentação artística, além de um movimento de fortalecimento da memória cultural e de reconhecimento dos mestres e brincantes que mantêm a expressão viva.

Mais que um espetáculo, a mostra reafirma o papel dos pássaros juninos como patrimônio vivo da cultura popular paraense. Em cena, não estarão apenas personagens e cantorias, mas histórias de resistência, pertencimento e permanência cultural que ecoam nas comunidades amazônicas.

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