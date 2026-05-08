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Natto Almeida e bandas paraenses comandam noite de humor e música na capital

O evento será realizado neste sábado (9), às 20h, no Conexões Na Figueredo

Amanda Martins
fonte

Comediante Natto Almeida (Divulgação)

Música e humor se encontram em uma programação que aposta na pluralidade artística para criar novas experiências culturais em Belém. Na noite deste sábado (9), o comediante Natto Almeida sobe ao palco do Núcleo de Conexões Na Figueredo para provocar risadas com um humor ácido, observacional e carregado de histórias do cotidiano, seguido pelos shows das bandas Pedreira Lomas e Jones Vega e os Astronautas. A programação “Noite cultural 2 em 1” começa às 20h.

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Os ingressos estão à venda pelas redes sociais do espaço, com valores de R$ 20 para mesa compartilhada individual, R$ 30 para mesa compartilhada dupla e R$ 60 para mesa fechada com quatro lugares.

Além do stand-up, Natto também fará participações musicais durante a programação. O comediante vai cantar duas músicas ao lado das bandas, em versões diferentes de clássicos da música paraense preparadas especialmente para a noite.

Segundo Natto Almeida, o show apresentado no evento reúne experiências pessoais, situações do cotidiano e reflexões sobre a vida adulta. O humorista explicou que a apresentação também funciona como uma prévia do novo solo que prepara para os próximos meses.

“Esse show explora muito as minhas vivências de vida. Eu faço uma pequena passagem de como eu era quando criança, adolescente, jovem, e hoje trazendo também um pouco da minha vida de pai, mostrando as diferenças que tinham da minha infância para as crianças de hoje em dia”, afirmou.

O humorista contou ainda que o espetáculo aborda situações comuns da rotina adulta e temas ligados à atualidade. “Eu costumo falar muito das minhas vivências como homem negro, como um paraense que já viveu fora do estado, como um paraense no estado. A gente fala de fatos, fofocas, acontecimentos e coisas que estamos vendo no dia a dia”, disse.

Para Natto, o humor também funciona como ferramenta para abrir debates e aproximar o público logo no início da programação. Ele explicou que a interação com a plateia ajuda a criar uma atmosfera mais descontraída antes dos shows musicais.

“Humor é a licença poética de poder falar de todo tipo de assunto de uma maneira leve. Eu acho que ele entra nessa noite cultural justamente dando aquele start, deixando o público mais solto”, destacou.

A proposta da “Noite cultural 2 em 1” surgiu após uma conversa informal entre o comediante paraense e o guitarrista e co-produtor do evento, Apoena, integrante da Pedreira Lomas. Segundo ele, a ideia nasceu depois de um show de Natto, quando os dois imaginaram um formato que unisse apresentações de stand-up e música em uma mesma experiência.

image Banda Pedreira Lomas (Crédito L&D Creative)

“Na hora, brincando, a gente falou: esse é o show dois em um, a pessoa vê dois shows e paga por um. A gente riu, sem compromisso, e um ano depois a gente concretizou essa conversa”, contou o músico.
Apoena explicou que a Pedreira Lomas trabalha atualmente com um repertório voltado para festas dançantes, reunindo reggae, ska, brega e brasilidades. A banda também prepara releituras de músicas paraenses em novos estilos musicais.

“Vamos pegar alguns bregas paraenses muito conhecidos e colocar em versões de reggae, mas mantendo a energia original das músicas. Existe um cuidado muito grande em respeitar a composição e reinterpretar esses clássicos de uma maneira positiva”, afirmou.

Formada em fevereiro de 2026 por músicos experientes da cena paraense, a a banda reúne também Romão, Cristóvão Simões e Davi. O grupo mistura músicas autorais e interpretações de diferentes gêneros musicais.

Para Apoena, a proposta do evento representa um momento de maior abertura para experiências culturais híbridas na capital paraense. “Acho que hoje é o melhor momento para abraçar essa pluralidade de estilos. Essa noite representa justamente isso: parar de tocar só um estilo e aproveitar toda essa diversidade”, disse.

O produtor destacou ainda que a proximidade entre artistas e público será um dos diferenciais da programação. Segundo ele, as apresentações acontecerão em um palco menor, pensado para aproximar músicos, humorista e plateia.

“Acho que é uma experiência nova que vale a pena as pessoas conhecerem. Misturar vários estilos musicais com stand-up é algo que sai do comum”, afirmou.

Antes da programação noturna, o sábado também contará com o projeto Conexão Jazz, às 12h, com apresentação do cantor Gileno. O couvert artístico custa R$ 10.

Serviço:

Noite cultural 2 em 1

  • Data: sábado, 9 de maio
  • Horário: 20h
  • Local: Núcleo de Conexões Na Figueredo
  • Ingressos: Mesa compartilhada individual: R$ 20;
  • Mesa compartilhada dupla: R$ 30;
  • Mesa fechada (4 lugares): R$ 60.

Conexão Jazz com Gileno

  • Horário: 12h;
  • Couvert artístico: R$ 10.
     
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