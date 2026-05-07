VÍDEO: Shakira anuncia música oficial para a Copa de 2026; clipe foi gravado no Maracanã
A música deve chegar nas plataformas digitais no dia 15 de maio. O hit fará parte de álbum oficial da competição
A cantora Shakira anunciou nesta quinta-feira (7) a prévia de “Dai Dai”, música que será lançada como tema oficial da Copa do Mundo FIFA 2026, marcada para acontecer nos Estados Unidos, México e Canadá. A canção chega às plataformas no próximo dia 15 de maio.
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Conhecida mundialmente pelo sucesso “Waka Waka”, que marcou a Copa do Mundo da África do Sul, em 2010, a artista volta a integrar o universo do torneio após mais de uma década.
O anúncio foi feito por meio de um teaser do videoclipe, gravado no Estádio do Maracanã. As imagens foram registradas durante a passagem da cantora pelo Rio de Janeiro no último fim de semana, quando se apresentou na Praia de Copacabana e também visitou o estádio.
Apesar de ainda não ter revelado detalhes sobre o projeto, a música deve fazer parte do álbum oficial da Copa do Mundo de 2026, anunciado em março. O primeiro single divulgado do disco foi “Lighter”, parceria entre Jelly Roll e Carín León.
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