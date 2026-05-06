Dira Paes reflete sobre trajetória antes de receber título da UFPA: 'Muitos sonhos'

A atriz paraense Dira Paes usou seu perfil no Instagram, na tarde desta quarta-feira (6), para comentar o título de Doutora Honoris Causa que receberá da Universidade Federal do Pará (UFPA) nesta quinta-feira (7). A honraria é a mais alta distinção concedida pela instituição e reconhece personalidades por suas contribuições relevantes à cultura, à sociedade e ao conhecimento.

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Na publicação, a artista compartilhou uma foto de infância e refletiu sobre a trajetória que a levou até o reconhecimento acadêmico. “Essa menina da foto sou eu. Ela tinha muitos sonhos e escolheu ser atriz. E foi a paixão pelo que essa ela faz há 49 anos, que me trouxe até aqui”, escreveu.

A atriz também destacou o caráter coletivo da conquista ao agradecer às pessoas que fizeram parte de sua trajetória profissional. “Obrigada a todas e todos que estiveram comigo nesse caminho. Sei que é um momento especial pra vocês também, porque eu não cheguei aqui sozinha”, afirmou.

Natural de Abaetetuba, Dira Paes construiu uma carreira consolidada no cinema, na televisão e no teatro, com mais de quatro décadas de atuação.