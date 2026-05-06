Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

Dira Paes reflete sobre trajetória antes de receber título da UFPA: 'Muitos sonhos'

Post nas redes sociais antecede cerimônia que será realizada em Belém

Amanda Martins
fonte

Dira publicou foto da infância e destacou importância das pessoas que acompanharam sua trajetória (Reprodução/ Redes sociais)

A atriz paraense Dira Paes usou seu perfil no Instagram, na tarde desta quarta-feira (6), para comentar o título de Doutora Honoris Causa que receberá da Universidade Federal do Pará (UFPA) nesta quinta-feira (7). A honraria é a mais alta distinção concedida pela instituição e reconhece personalidades por suas contribuições relevantes à cultura, à sociedade e ao conhecimento.

VEJA MAIS

image Dira Paes será homenageada com título de Doutora Honoris Causa pela UFPA
Atriz tem trajetória ligada à valorização cultural, ao audiovisual e a causas sociais

image Dira Paes fortalece presença da cultura amazônica no Brasil ao longo de 40 anos de carreira
Atriz destaca identidade, resistência e a importância de contar histórias do Norte

image Dira Paes publica fotos do visual para comentar o Oscar 2026 na TV Globo; confira
Atriz paraense participará da cobertura da premiação ao lado de Maria Beltrão e Waldemar Dalenogare

Na publicação, a artista compartilhou uma foto de infância e refletiu sobre a trajetória que a levou até o reconhecimento acadêmico. “Essa menina da foto sou eu. Ela tinha muitos sonhos e escolheu ser atriz. E foi a paixão pelo que essa ela faz há 49 anos, que me trouxe até aqui”, escreveu.

A atriz também destacou o caráter coletivo da conquista ao agradecer às pessoas que fizeram parte de sua trajetória profissional. “Obrigada a todas e todos que estiveram comigo nesse caminho. Sei que é um momento especial pra vocês também, porque eu não cheguei aqui sozinha”, afirmou.

Natural de Abaetetuba, Dira Paes construiu uma carreira consolidada no cinema, na televisão e no teatro, com mais de quatro décadas de atuação.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Dira Paes

cultura

celebridades

Celebridades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

GRATIDÃO

Dira Paes reflete sobre trajetória antes de receber título da UFPA: 'Muitos sonhos'

Post nas redes sociais antecede cerimônia que será realizada em Belém

06.05.26 17h49

MODA

Alane Dias compara produções de famosas no Met Gala com figurinos usados no Carnaval

A paraense comentou sobre nos Stories do Instagram na última terça-feira (5)

06.05.26 17h23

FAMOSOS

Carolina Dieckmann muda visual para viver Diná em remake de 'A Viagem'

Vídeo com bastidores da mudança repercutiu nas redes sociais

06.05.26 17h06

CULTURA

VÍDEO: Seleção de ginástica rítmica leva toadas do Boi Caprichoso e hit de Joelma para campeonato

O registro da apresentação foi compartilhado nas redes sociais e viralizou

06.05.26 15h36

MAIS LIDAS EM CULTURA

INTERAÇÃO

Ana Paula Renault responde perguntas de internautas sobre sexualidade durante programa ao vivo

A mineira destacou sua forte identificação e respeito pela comunidade LGBTQIA+, mas deixou claro que suas preferências permanecem voltadas ao público masculino

06.05.26 8h43

SESSÃO DA TARDE

Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quarta-feira (06/05)?

O filme "Um Milagre Inesperado" vai ao ar logo após a edição especial da novela 'Terra Nostra' na TV Globo

06.05.26 11h00

SAÚDE

Cantor sertanejo é internado em estado grave em Goiânia

O artista está intubado, inconsciente e a equipe médica ainda não divulgou um diagnóstico definitivo sobre o caso

06.05.26 9h11

CELEBRIDADES

Aline Campos alfineta Ana Paula após campeã do BBB 26 voltar atrás em pedido de desculpas

O episódio tem origem em um comentário feito anos antes do programa, quando Ana Paula criticou o roupa usada por Aline Campos

06.05.26 11h27

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda