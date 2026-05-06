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Ana Paula Renault responde perguntas de internautas sobre sexualidade durante programa ao vivo

A mineira destacou sua forte identificação e respeito pela comunidade LGBTQIA+, mas deixou claro que suas preferências permanecem voltadas ao público masculino

O Liberal
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No TVZ, Ana Paula Renault fala sobre identificação com a comunidade LGBTQIA+ (Reprodução)

A participação de Ana Paula Renault no programa TVZ, do Multishow, gerou repercussão nas redes sociais nesta segunda-feira (4). Convidada da atração de Gominho e Wanessa Camargo, a participante do BBB interagiu com o público quando uma internauta, identificada como Sthefany Carmo, questionou: "Você tem noção do tanto de sáfica te querendo? Em um ano de tantas mudanças, vem aí a vaga aberta para mulheres? Beijos!".

A mineira respondeu mencionando sua relação com a comunidade LGBTQIA+: "Tenho muitos amigos gays, viados, travestis, trans, e eu amo". Ana Paula Renault afirmou que possui identificação com o grupo por questões de vivência: "São pessoas que eu acho que também nunca tiveram o seu espaço respeitado, não tiveram a sua voz ouvida, então a gente troca muito. Por isso que eu acho que eu tenho tanta identificação com a comunidade".

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Ao rever o encontro com o artista, ela admitiu que o interesse foi evidente e acabou confirmando o que o público já suspeitava

Durante a conversa, Gominho comentou que "aturar hetero é babado, né? Gostar de hetero deve ser triste", ao que a convidada respondeu: "É triste, mas eu gosto". Wanessa Camargo interveio afirmando que "tem bons gente. Calma, eu vou apresentar para você. Tem sim".

No decorrer do programa, Ana Paula Renault declarou que suas preferências permanecem voltadas aos homens, dizendo: "Gente, eu gosto deveras. Eu gosto de, com força, eu gosto muito, real, oficial. A gente gosta do negócio". Ela finalizou explicando sua perspectiva sobre o interesse de mulheres: "Então pra mim falta aquilo que vocês não têm, mas assim, vocês são lindas, maravilhosas, acho que inclusive estão corretíssimas, mulheres tem mais carisma, são mais cheirosas, divertidas, mas me falta aquilo. Eu preciso de ser preenchida como um tudo, se é que vocês me entendem".

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