Cantor sertanejo é internado em estado grave em Goiânia

O sertanejo Ray, da dupla Renan e Ray, está internado em estado grave após passar mal em sua chácara, em Bela Vista de Goiás. O cantor, de 63 anos, está intubado e inconsciente no Hospital Ruy Azeredo, em Goiânia.

De acordo com informações do empresário da dupla, Saulo Costa, Ray apresentou febre e dores abdominais por volta das 6h de terça-feira (5), sendo levado para uma unidade de saúde em Bela Vista e, posteriormente, encaminhado para Goiânia devido ao agravamento do quadro.

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Saulo informou à coluna Fábia Oliveira que não há um diagnóstico pelos médicos e o hospital não retornou o contato para atualizar o estado de saúde do artista. Nas redes sociais da dupla, a equipe comunicou o cancelamento dos shows agendados entre os dias 7 e 9 de maio “em razão de um problema de saúde do cantor Ray, que se encontra hospitalizado e impossibilitado de se apresentar neste momento”.