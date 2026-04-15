Deputado Mário Frias é internado com obstrução de vasos sanguíneos do abdômen

O deputado federal Mário Frias (PL-SP) foi internado no Hospital Sírio-Libanês em Brasília na manhã desta terça-feira, 14. A hospitalização ocorreu devido a fortes dores abdominais, conforme comunicado em suas redes sociais oficiais.

De acordo com a equipe de Frias, o deputado apresentava uma obstrução nos vasos sanguíneos do abdômen. Ele passou por um procedimento para desobstrução, que foi bem-sucedido.

Atualmente, Mário Frias está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para recuperação. A equipe afirmou que novas atualizações sobre seu estado de saúde serão postadas nas redes sociais.

Carreira política e histórico de Mário Frias

Com 54 anos, Mário Frias tem uma trajetória que abrange a política e a vida artística. Antes de ser eleito deputado, ele atuou como Secretário da Cultura durante o governo Bolsonaro.

Sua carreira anterior incluiu participações como ator em novelas da Globo, Record e Band. Mário Frias também apresentou programas no estilo game show na RedeTV antes de seguir para a carreira política.

Internações anteriores do deputado

O deputado federal já havia sido internado anteriormente com problemas na circulação sanguínea. Em 2021, quando era Secretário da Cultura, foi levado ao hospital em decorrência de angina aguda e suspeita de princípio de infarto.

Em 2024, Mário Frias precisou de atendimento médico devido a uma trombose arterial na perna esquerda. O histórico indica que ele já enfrentou outras ocorrências relacionadas à circulação sanguínea.