Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Deputado Mário Frias é internado com obstrução de vasos sanguíneos do abdômen

Ator está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI)

Estadão Conteúdo

O deputado federal Mário Frias (PL-SP) foi internado no Hospital Sírio-Libanês em Brasília na manhã desta terça-feira, 14. A hospitalização ocorreu devido a fortes dores abdominais, conforme comunicado em suas redes sociais oficiais.

De acordo com a equipe de Frias, o deputado apresentava uma obstrução nos vasos sanguíneos do abdômen. Ele passou por um procedimento para desobstrução, que foi bem-sucedido.

Atualmente, Mário Frias está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para recuperação. A equipe afirmou que novas atualizações sobre seu estado de saúde serão postadas nas redes sociais.

Carreira política e histórico de Mário Frias

Com 54 anos, Mário Frias tem uma trajetória que abrange a política e a vida artística. Antes de ser eleito deputado, ele atuou como Secretário da Cultura durante o governo Bolsonaro.

Sua carreira anterior incluiu participações como ator em novelas da Globo, Record e Band. Mário Frias também apresentou programas no estilo game show na RedeTV antes de seguir para a carreira política.

Internações anteriores do deputado

O deputado federal já havia sido internado anteriormente com problemas na circulação sanguínea. Em 2021, quando era Secretário da Cultura, foi levado ao hospital em decorrência de angina aguda e suspeita de princípio de infarto.

Em 2024, Mário Frias precisou de atendimento médico devido a uma trombose arterial na perna esquerda. O histórico indica que ele já enfrentou outras ocorrências relacionadas à circulação sanguínea.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Mário Frias

internação
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Genial/Quaest: Flávio Bolsonaro registra 42% contra 40% de Lula no 2º turno, em empate técnico

15.04.26 9h47

FAMOSOS

Deputado Mário Frias é internado com obstrução de vasos sanguíneos do abdômen

Ator está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI)

15.04.26 8h58

votação

Câmara elege Odair Cunha (PT-MG) ministro do TCU com 303 votos favoráveis

Odair teve o apoio do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), por um acordo costurado em 2024

14.04.26 21h36

Redução da Jornada

Lula envia ao Congresso projeto de lei que acaba com a escala 6x1

De acordo com a Casa Civil, o texto está sendo encaminhado em regime de urgência constitucional, o que acelera a tramitação

14.04.26 21h17

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

mudanças

Governadora Hana Ghassan nomeia chefes de três órgãos estaduais; veja quem são

Nomes foram escolhidos após a exoneração dos antigos titulares, em razão do período de desincompatibilização eleitoral

08.04.26 10h21

ELEIÇÕES 2026

Flávio Bolsonaro diz que todos condenados por tentativa de golpe subirão rampa do Planalto

Confiando na saúde plena do pai, o filho de Jair Bolsonaro garantiu que o ex-presidente e outros condenados subirão a rampa do planalto, caso ele seja eleito.

11.04.26 14h53

POLÍTICA

Eduardo Bolsonaro diz que não pode 'aceitar ser humilhado' por Nikolas Ferreira

O filho de Bolsonaro também cobrou união da direita e "coerência" dos integrantes do partido

08.04.26 11h43

eleições 2026

Flávio Bolsonaro chama Tereza Cristina de 'sonho de consumo' ao responder sobre vaga de vice

Declaração foi dada durante a 86ª Expogrande, em Campo Grande

10.04.26 11h41

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda