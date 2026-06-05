Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

STF julga recurso de Roberto Jefferson contra multa de R$ 452 mil fixada em condenação

O relator, ministro Alexandre de Moraes, votou nesta sexta-feira, 5, para manter o pagamento parcelado em 24 vezes

Estadão Conteúdo

O Supremo Tribunal Federal (STF) analisa no plenário virtual até o dia 15 de junho o recurso apresentado pelo ex-deputado federal Roberto Jefferson contra multa de R$ 452.335,03 fixada em sua condenação criminal.

O relator, ministro Alexandre de Moraes, votou nesta sexta-feira, 5, para manter o pagamento parcelado em 24 vezes de R$ 18.847,30 como condição para progressão do ex-parlamentar ao regime semiaberto. Ele foi acompanhado pelo ministro Flávio Dino.

Roberto Jefferson cumpre prisão domiciliar em Comendador Levy Gasparian (RJ), por motivos de saúde. No recurso, a defesa argumenta que a multa tem "excessivo valor" e compromete de forma grave o patrimônio do ex-parlamentar, assumindo "efeito confiscatório".

Os advogados descrevem que ele foi afastado cautelarmente da presidência de partido político (PTB), não integra a fusão partidária que originou o Partido Renovação Democrática (PRD) e reside em imóvel de propriedade exclusiva de sua esposa.

Em parecer sobre o pedido da defesa, a Procuradoria-Geral da República (PGR) afirmou que "os elementos são insuficientes para aferir quadro de desamparo patrimonial e financeiro do apenado" e não considerou que as parcelas fixadas para o pagamento da multa precisam ser modificadas.

Em seu voto, Moraes afirmou que a multa em questão possui natureza de sanção criminal e que "a exceção ao dever de pagar a multa limita-se à impossibilidade econômica absoluta e comprovada, que inviabilize inclusive o pagamento parcelado". Também ressaltou que o recurso de agravo regimental apresentado pelos defensores "não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos da decisão agravada".

Em 2024, o STF condenou Roberto Jefferson a nove anos, um mês e cinco dias de prisão pelos crimes de calúnia, homofobia, incitação ao crime e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Com a prescrição de parte dos crimes atribuídos a ele e abatimento de tempo em que permaneceu preso preventivamente antes da condenação, a pena total caiu para sete anos, sete meses e 24 dias.

O ex-presidente do PTB foi denunciado pela PGR por incentivar a população a invadir o Senado e a "praticar vias de fato" contra senadores, além de defender a explosão do prédio do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Ao longo das investigações, esteve em prisão domiciliar preventiva e, em ocasião em que foi determinada sua recondução à prisão, resistiu à ordem do STF e atacou policiais federais com granadas e disparos de fuzil.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Roberto Jefferson

STF

multa

recurso
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

investigação

PF estuda incluir Vorcaro na 'difusão prateada' da Interpol para rastrear dinheiro no exterior

Vorcaro é o alvo principal da Operação Compliance Zero

05.06.26 20h32

justiça

STF julga recurso de Roberto Jefferson contra multa de R$ 452 mil fixada em condenação

O relator, ministro Alexandre de Moraes, votou nesta sexta-feira, 5, para manter o pagamento parcelado em 24 vezes

05.06.26 20h11

justiça

Lava Jato: juiz condena a até 14 anos de prisão executivos por fraude em licitações

Na condição de vítima, a Petrobras atuou como assistente da acusação no processo

05.06.26 17h17

petições

Flávio Bolsonaro pede que STF declare Moraes suspeito para julgar caso Master

Na petição, os advogados de Flávio apontam uma possível relação entre Moraes e Vorcaro

05.06.26 16h52

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Polêmica

PEC do Senado abre debate sobre possível criação de escala 7x0; político do Pará retira assinatura

Proposta é liderada por Rogério Marinho (PL-RN) e Flávio Bolsonaro (PL-RJ)

01.06.26 12h12

Política

Barcarena anuncia concurso com 1.283 vagas para Educação com salários de até R$ 5.130

Inscrições são exclusivamente online e a banca organizadora será o Instituto de Desenvolvimento Social Ágata

26.05.26 19h12

Posicionamento

Flávio Bolsonaro não defendeu classificação do PCC e CV como terroristas no Senado em 2025

Em votação simbólica no Senado, Flávio Bolsonaro não se manifestou sobre a emenda que equiparava facções ao terrorismo

29.05.26 11h36

ELEIÇÕES 2026

Lula lidera cenários de 1º e 2º turnos contra Flávio Bolsonaro, diz pesquisa RealTime/Big Data

Nas projeções de 1º turno, Lula tem 38% e Flávio Bolsonaro 31%

01.06.26 8h36

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda