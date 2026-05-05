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Quanto custa o evento de Juliano Cazarré? Veja valores do 'maior encontro de homens do Brasil'

Encontro “O farol e a forja”, em São Paulo, terá programação com mais de 30 palestrantes

Hannah Franco
fonte

Evento de Juliano Cazarré em SP gera debate; veja detalhes (Reprodução/Instagram)

O ator Juliano Cazarré anunciou a realização do evento “O farol e a forja”, previsto para os dias 24, 25 e 26 de julho de 2026, em São Paulo. A proposta do encontro é reunir homens em uma imersão com conteúdos voltados ao desenvolvimento pessoal, abordando temas como trabalho, relações familiares e espiritualidade.

O evento será realizado no Centro Universitário Católico Ítalo Brasileiro e contará com mais de 20 horas de programação. Ao todo, mais de 30 palestrantes estão confirmados, com atividades concentradas em um único palco ao longo dos três dias.

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Sem citar os inúmeros casos de violência contra mulheres, segundo o ator, vivemos em "uma sociedade que enfraqueceu os homens e está pagando um preço alto por isso".

Desde o anúncio, o projeto tem gerado discussões entre internautas e também dentro da classe artística. A proposta voltada ao público masculino e os temas abordados ampliaram o debate sobre comportamento e papel social no cenário contemporâneo. A organização apresenta o encontro como uma experiência de reflexão e formação, reunindo diferentes perspectivas sobre trabalho, família e espiritualidade.

Como será a programação do evento?

A agenda foi estruturada em três eixos principais. O primeiro dia será voltado à vida profissional, com discussões sobre liderança, disciplina e propósito no trabalho. No segundo dia, o foco será a família, com abordagens sobre casamento, paternidade e presença no ambiente doméstico.

Já o último dia será dedicado à espiritualidade, com reflexões sobre fé e prática religiosa. Cazarré participa como idealizador e anfitrião, enquanto os conteúdos serão conduzidos por especialistas de diferentes áreas.

Quem são os palestrantes confirmados?

A programação reúne nomes ligados à saúde, comportamento, política e religião. Entre os participantes estão o médico Diogo Wink, o psiquiatra Ítalo Marsili, o comentarista Bruno Garschagen, o especialista em segurança Bene Barbosa e o ex-lutador Rodrigo “Minotauro” Nogueira.

Também participam pastores, empresários e professores.

Quanto custa participar do evento de Juliano Cazarré?

Os ingressos variam de acordo com o nível de acesso e benefícios oferecidos ao público. A modalidade mais básica, que garante entrada para os três dias de palestras, custa R$ 1.797. Já o pacote intermediário, com valor de R$ 3.147, inclui experiências adicionais, como encontros noturnos com palestrantes em ambientes reservados.

A opção mais completa chega a R$ 5.497 e oferece benefícios extras, como assento reservado, kit premium e acesso a um curso digital sobre fé católica ministrado pelo próprio ator.

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