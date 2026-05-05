Ex-MC Brinquedo é apresentado em igreja após deixar o funk

Vinícius, o ex-MC Brinquedo, usou as redes sociais, na última sexta-feira (1º), para contar que estava sendo apresentado em uma igreja após deixar a carreira no funk. O momento foi compartilhado pelo artista, de 24 anos, onde também falou sobre a nova fase da vida.

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No perfil, o cantor publicou imagens da cerimônia e destacou o significado da decisão. Segundo ele, a apresentação marca o início de um novo compromisso espiritual.

“Hoje foi um dia marcante na minha vida, ser apresentado na igreja matriz não é apenas um momento, é uma responsabilidade diante de Deus e de todos que caminham comigo. Quero expressar minha profunda gratidão a Deus, que nunca desistiu de mim, e aos meus líderes que me sustentaram em oração, acreditaram quando eu mesmo não via e permaneceram firmes ao meu lado”, iniciou.

Nas imagens divulgadas, o artista aparece com um visual diferente do adotado durante a carreira artística. Sem o cabelo azul e rosa, o cantor surgiu usando roupa social e segurando uma Bíblia.

MC Brinquedo fala sobre nova fase fora do funk

O artista afirmou que encara a mudança como um compromisso com a fé e com o que vem aprendendo.

“Carrego comigo não só a honra, mas o compromisso de pregar aquilo que tenho aprendido, o verdadeiro evangelho e representar com verdade aquilo que Deus está construindo em mim. Essa oportunidade não será desperdiçada, é só o começo de um propósito que não pertence a mim, mas Àquele que me chamou”, acrescentou.