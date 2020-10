MC Brinquedo publica fotos alusivas a suicídio e assusta seguidores

O funkeiro MC Brinquedo publicou na noite desta quarta-feira (28) duas fotos em seu perfil no Instagram que assustaram os fãs e seguidores por fazerem uma menção sugestiva ao suicídio. No Story, ele postou a foto de uma corda e a inscrição “Aprecie a vida, cada momento”, depois, no feed, uma cadeira preta com cordas ao redor e uma longa legenda sobre abraçar a vida.

O cantor também apagou todas as outras fotos de seu perfil na rede social, que tem mais de 4 milhões de seguidores.

Ele publicou um Story anterior, onde escreveu: “Última foto durante um longo tempo. Até logo família”, mas depois apagou o post.

Recentemente, Brinquedo – nome artístico de Vinicius Ricardo de Santos Moura, de 19 anos – foi alvo de críticas após a realização de uma harmonização facial.

MC Bin Laden tranquilizou os fãs do funkeiro pelo Twitter, onde afirmou que Brinquedo está bem, tirando um tempo para si.

Pessoal já fala de jogada de marketing pelo amor de Deus.



Muitos criticaram o visual

Fizeram piada com o brinquedo



Mais não se contenta em saber que ele tá bem.

Ele só tá tirando um tempo pra ele

Mandem mensagem positiva em vez de achar que tudo é pelo hype. — MC BIN LADEN OFICIAL (@mcbinladen) October 28, 2020

NÃO SOFRA. PEÇA AJUDA

O Centro de Valorização da Vida (CVV) é uma instituição que oferece apoio emocional na prevenção ao suicídio.

Ligue de graça para 188 (24 horas) ou acesse o site do CVV.