Justiça arquiva caso de Britney Spears por dirigir embriagada

A cantora Britney Spears teve o processo por dirigir sob efeito de álcool arquivado após audiência realizada nesta segunda-feira (4). O caso ocorreu em março, quando a artista foi parada pela polícia em uma região próxima à sua casa.

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A presença da cantora no tribunal não era obrigatória. Ela foi representada pelo advogado Michael Goldstein, que informou que Britney se declarou culpada, o que possibilitou a realização de um acordo judicial.

Defesa cita mudanças após episódio

Segundo o advogado, Britney Spears tomou iniciativas para promover mudanças pessoais, o que contribuiu para a decisão do Ministério Público do Condado de Ventura de reduzir a acusação e encerrar o processo por dirigir sob influência de álcool.

“Com sua declaração de culpa hoje, Britney assumiu a responsabilidade por sua conduta. Ela tomou medidas significativas para implementar mudanças positivas, o que se reflete claramente na decisão do Ministério Público do Condado de Ventura de reduzir a acusação neste caso e arquivar o processo por dirigir sob influência de álcool. Britney aprecia essa decisão e também é grata pela demonstração de apoio que recebeu", disse ao TMZ.

Prisão ocorreu em março

Britney foi presa após policiais identificarem o veículo em zigue-zague entre faixas, em alta velocidade. Ela permaneceu detida durante a madrugada e, segundo informações divulgadas à época, apresentou abalo emocional durante o processo. Após o episódio, a cantora passou 21 dias em uma clínica de reabilitação, período inferior ao inicialmente previsto.

Acordo prevê medidas e restrições

De acordo com informações do TMZ, o acordo firmado estabelece algumas condições que deverão ser cumpridas por Britney Spears:

cumprimento de liberdade condicional por 12 meses;

proibição de posse de drogas sem prescrição médica válida;

realização de curso sobre direção sob efeito de álcool;

pagamento de multas e taxas obrigatórias. Caso descumpra as condições, a cantora poderá voltar a ser presa.