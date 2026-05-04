Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

Justiça arquiva caso de Britney Spears por dirigir embriagada

Cantora fez acordo judicial após se declarar culpada; defesa diz que ela adotou mudanças após o episódio

O Liberal
fonte

Britney Spears (Foto: Reprodução/ Instagram)

A cantora Britney Spears teve o processo por dirigir sob efeito de álcool arquivado após audiência realizada nesta segunda-feira (4). O caso ocorreu em março, quando a artista foi parada pela polícia em uma região próxima à sua casa.

VEJA MAIS

image Justiça dos EUA formaliza denúncia contra Britney Spears e cantora pode enfrentar prisão
A artista deve comparecer a uma audiência na próxima segunda-feira (4/5)

image Britney Spears é acusada de dirigir sob a influência de álcool e drogas
A denúncia criminal não especifica que tipo de álcool ou drogas, nem a quantidade que Spears teria consumido

image Britney Spears anuncia desejo de retornar aos palcos
Fãs brasileiros ficaram animados e pedem presença da cantora no país

A presença da cantora no tribunal não era obrigatória. Ela foi representada pelo advogado Michael Goldstein, que informou que Britney se declarou culpada, o que possibilitou a realização de um acordo judicial.

Defesa cita mudanças após episódio

Segundo o advogado, Britney Spears tomou iniciativas para promover mudanças pessoais, o que contribuiu para a decisão do Ministério Público do Condado de Ventura de reduzir a acusação e encerrar o processo por dirigir sob influência de álcool. 

Com sua declaração de culpa hoje, Britney assumiu a responsabilidade por sua conduta. Ela tomou medidas significativas para implementar mudanças positivas, o que se reflete claramente na decisão do Ministério Público do Condado de Ventura de reduzir a acusação neste caso e arquivar o processo por dirigir sob influência de álcool. Britney aprecia essa decisão e também é grata pela demonstração de apoio que recebeu", disse ao TMZ.

Prisão ocorreu em março

Britney foi presa após policiais identificarem o veículo em zigue-zague entre faixas, em alta velocidade. Ela permaneceu detida durante a madrugada e, segundo informações divulgadas à época, apresentou abalo emocional durante o processo. Após o episódio, a cantora passou 21 dias em uma clínica de reabilitação, período inferior ao inicialmente previsto.

Acordo prevê medidas e restrições

De acordo com informações do TMZ, o acordo firmado estabelece algumas condições que deverão ser cumpridas por Britney Spears:

  • cumprimento de liberdade condicional por 12 meses;
  • proibição de posse de drogas sem prescrição médica válida;
  • realização de curso sobre direção sob efeito de álcool;
  • pagamento de multas e taxas obrigatórias. Caso descumpra as condições, a cantora poderá voltar a ser presa.
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

britney spears

cultura

celebridades

Celebridades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

GRATIDÃO

Dira Paes reflete sobre trajetória antes de receber título da UFPA: 'Muitos sonhos'

Post nas redes sociais antecede cerimônia que será realizada em Belém

06.05.26 17h49

MODA

Alane Dias compara produções de famosas no Met Gala com figurinos usados no Carnaval

A paraense comentou sobre nos Stories do Instagram na última terça-feira (5)

06.05.26 17h23

FAMOSOS

Carolina Dieckmann muda visual para viver Diná em remake de 'A Viagem'

Vídeo com bastidores da mudança repercutiu nas redes sociais

06.05.26 17h06

CULTURA

VÍDEO: Seleção de ginástica rítmica leva toadas do Boi Caprichoso e hit de Joelma para campeonato

O registro da apresentação foi compartilhado nas redes sociais e viralizou

06.05.26 15h36

MAIS LIDAS EM CULTURA

RELACIONAMENTO

Virginia Fonseca abre o jogo sobre suposta crise com Vini Jr: 'Com certeza'

Influenciadora afirmou que relacionamento com jogador do Real Madrid continua e disse que deve viajar para a Espanha em breve

06.05.26 23h41

SAÚDE

Cantor sertanejo é internado em estado grave em Goiânia

O artista está intubado, inconsciente e a equipe médica ainda não divulgou um diagnóstico definitivo sobre o caso

06.05.26 9h11

#LIBCULT

Fenômeno da Internet, Leona Vingativa relembra trajetória desde os primeiros vídeos

Depois de ter seus clipes compartilhados por artistas, paraense conquista milhares de seguidores nas redes sociais

27.04.19 17h00

CONTEÚDO PARA DAR E VENDER

Retrospectiva pornô: saiba quais foram os criadores de conteúdo +18 mais acessados em 2024

Andressa Urach faturou cerca de R$ 6,5 milhões na plataforma Privacy em 2024; saiba os mais acessados

19.12.24 14h14

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda