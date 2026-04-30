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Britney Spears é acusada de dirigir sob a influência de álcool e drogas

A denúncia criminal não especifica que tipo de álcool ou drogas, nem a quantidade que Spears teria consumido

Estadão Conteúdo
fonte

Britney Spears (Foto: Reprodução/ Billboard)

Britney Spears foi acusada na Califórnia nesta quinta-feira, 30, de dirigir sob a influência de drogas e álcool, disseram as autoridades.

A estrela pop de 44 anos foi acusada de uma única contravenção por dirigir sob a influência combinada de álcool e pelo menos uma droga, informou o Gabinete do Promotor do Condado de Ventura.

Um representante de Spears não comentou imediatamente.

A denúncia criminal não especifica que tipo de álcool ou drogas, nem a quantidade que Spears teria consumido.

Spears, que desde então entrou em tratamento contra abuso de substâncias, foi presa em 4 de março após ser parada enquanto dirigia sua BMW preta em alta velocidade e de forma errática na rodovia U.S. 101, perto de sua casa, informou a Patrulha Rodoviária da Califórnia. Ela aparentava estar sob efeito de substâncias, realizou uma série de testes de sobriedade no local, foi presa sob suspeita de dirigir sob a influência de uma combinação de álcool e drogas e levada para uma prisão do Condado de Ventura, segundo a polícia.

Ela foi liberada sob fiança no dia seguinte. A polícia concluiu a investigação e a apresentou aos promotores em 23 de março.

Um representante afirmou na época que as ações de Spears eram "completamente indesculpáveis" e disse que isso seria idealmente "o primeiro passo em uma mudança há muito necessária na vida de Britney".

Spears se internou voluntariamente em uma clínica de reabilitação pouco mais de um mês após a prisão, disse seu representante.

A audiência de acusação está marcada para segunda-feira. Por se tratar de uma contravenção, ela não será obrigada a comparecer ao tribunal, segundo os promotores.

Os promotores disseram que o caso será tratado de acordo com o protocolo padrão para réus sem histórico de DUI abreviação para dirigir sob influência, na tradução, sem acidente ou ferimentos e com baixo nível de álcool no sangue.

No tribunal, na segunda-feira, Spears receberá a oferta do que é comumente chamado de "wet reckless", permitindo que o réu se declare culpado e receba um ano de liberdade condicional, crédito por qualquer tempo já cumprido na prisão, participação obrigatória em um curso sobre DUI e pagamento de multas e taxas exigidas pelo estado.

A oferta é comum, especialmente para réus que demonstraram iniciativa própria para enfrentar seus problemas e buscar tratamento, informou o gabinete do promotor.

A cantora tem uma casa no Condado de Ventura, logo fora da divisa com o Condado de Los Angeles. Sua audiência será realizada na cidade de Ventura, uma comunidade litorânea de cerca de 110 mil habitantes, a aproximadamente 113 quilômetros a noroeste do centro de Los Angeles.

A ex-estrela teen e integrante do Mickey Mouse Club tornou-se uma superestrela marcante dos anos 1990 e 2000 com sucessos como Toxic, Gimme More e Im a Slave 4 U. A maioria de seus álbuns foi certificada como platina, segundo a Associação da Indústria Fonográfica da América, com dois títulos diamante:  Baby One More Time (1999) e Oops!  I Did It Again (2000).

Spears se tornou alvo frequente da mídia nos anos 2000 e passou a ser intensamente exposta ao público enquanto enfrentava problemas de saúde mental e tinha sua vida privada amplamente documentada por paparazzi.

Em 2008, Spears foi colocada sob uma tutela judicial, administrada principalmente por seu pai e seus advogados, que controlou suas decisões pessoais e financeiras por mais de uma década. A tutela foi encerrada em 2021.

Desde então, ela se casou e se divorciou, e lançou o livro de memórias de grande sucesso A Mulher em Mim.

Nos últimos anos, ela está praticamente aposentada como artista, tendo lançado apenas algumas músicas colaborativas desde seu último álbum completo, em 2016.

*Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado pela equipe editorial do Estadão. Saiba mais em nossa Política de IA.

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