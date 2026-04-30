Pabllo Vittar faz show gratuito em Belém no dia 16 de maio

A cantora Pabllo Vittar será a principal atração de um show gratuito em Belém no próximo dia 16 de maio. A apresentação ocorrerá na Praça Waldemar Henrique, com início da programação a partir das 19h, e contará também com artistas locais e regionais.

Além de Pabllo, o evento valorizará a música amazônica com shows de Gang do Eletro, Carabao e Cleide Roots. Para participar, o público deverá realizar inscrição prévia por plataforma online, informando dados como CPF, e-mail e CEP.

Programação da Semana S do Comércio

O show integra a Semana S do Comércio 2026, uma iniciativa nacional promovida pelo Sistema Comércio. Em Belém, a programação cultural e gratuita do evento estará concentrada nos dias 15 e 16 de maio.

Conexão de Pabllo Vittar com o Pará

Reconhecida como um dos principais nomes do pop nacional e referência da comunidade LGBTQIA+, Pabllo Vittar mantém forte ligação com o Pará. Apesar de ter nascido em São Luís, a artista viveu parte da infância e adolescência em cidades como Santa Izabel do Pará, Castanhal e Ananindeua, o que fortalece sua conexão com o público paraense.

A expectativa é de um grande público para o encerramento do evento, que promete reunir fãs e movimentar o cenário cultural da capital.