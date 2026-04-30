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‘5º Encontro das Estrelas’ reúne cultura popular e carimbó em Belém neste domingo (3)

Programação reúne grupos de carimbó, artistas convidados e terá como destaque o Arraial do Pavulagem

Amanda Martins
fonte

Grupo Frutos do Pará (Daniel Gonçalves)

Para quem busca um domingo cultural, o 5º Encontro das Estrelas chega a Belém no dia 3 de maio, às 16h, reunindo artistas e grupos populares em uma programação acessível e repleta de identidade amazônica. O evento será realizado no Salão Paroquial de São Raimundo Nonato, no bairro do Telégrafo.

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A programação contará com a participação de diversos grupos culturais, entre eles a Banda Carimbolando, o Grupo de Carimbó Sancari, Conjunto Frutos do Pará e o Conjunto de Carimbó Caboclas Morena, além de outros artistas convidados. Como destaque especial, o público poderá prestigiar o Arraial do Pavulagem. O evento ainda terá sorteios, estacionamento liberado e entrada ao valor de R$ 10.

Realizado pelo Pontão de Cultura Mestra Iracema Oliveira, o encontro chega à sua quinta edição com a proposta de valorizar a cultura popular e dar visibilidade a artistas locais, especialmente os grupos de carimbó.

De acordo com o coordenador e idealizador do evento, Paulo Oliveira, a iniciativa surgiu no período pós-pandemia, a partir de experiências anteriores com transmissões online. “A gente organizava no meu terraço um espaço adequado para receber alguns grupos de forma bem reduzida. Foi uma forma de incentivar e ajudar profissionais que viviam da música, principalmente os grupos regionais, a terem um recurso mínimo”, relembrou.

Ele explica que a ideia do formato presencial veio a partir da necessidade de retomar os encontros culturais. Segundo Paulo, o projeto também se diferencia por buscar oferecer uma remuneração, ainda que básica, aos participantes. “A gente pensou como uma forma de valorizar as nossas estrelas locais, principalmente grupos de carimbó, mestres, e dar um espaço para eles serem reconhecidos, tentando garantir um cachê, mesmo que mínimo”, destacou.

A seleção dos grupos segue critérios adotados desde a primeira edição, com foco em artistas da região metropolitana e também do interior do estado. Paulo Oliveira afirma que a curadoria busca equilibrar tradição e diversidade. 

O coordenador também destacou a importância cultural do evento para a comunidade. “Um evento como esse demonstra a capacidade técnica de organização de eventos culturais feitos por quem vive a cultura. A gente consegue dar visibilidade a músicos e grupos que muitas vezes têm pouco espaço nos circuitos comerciais”, afirmou.

Segundo ele, o encontro contribui para o fortalecimento da identidade cultural e para a preservação de tradições como o carimbó, além de incentivar a economia local. Paulo ressalta que a programação também abre espaço para pequenos empreendedores, com a venda de comidas típicas e produtos durante o evento.

Para esta edição, a escolha do mês de maio também foi estratégica, funcionando como uma preparação para o período junino. “É como se fosse um preparativo para o que Belém experimentará no mês de junho. A gente pensou em oferecer uma programação rica em cultura nossa, com grupos locais e do interior”, explicou.

Sobre a participação do Arraial do Pavulagem, Paulo Oliveira destaca que a presença do grupo representa um diferencial. “A gente pensa nessas grandes atrações como uma forma de valorizar os fazedores. É uma oportunidade de integrar diferentes segmentos e oferecer ao público uma programação diversificada”, disse.

A iniciativa integra um projeto selecionado pelo Edital de Chamamento Público nº 002/2025, voltado ao fomento à criação de projetos culturais, com recursos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), conforme a Lei nº 14.399/2022.

SERVIÇO:

5º Encontro das Estrelas
Data: domingo, 3 de maio;
Horário: a partir das 16h;
Local: Salão Paroquial de São Raimundo Nonato – bairro do Telégrafo, Belém;
Entrada: R$ 10.

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Cultura
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