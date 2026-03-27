Operação Carimbó aposta na inclusão social para reduzir desigualdades no Pará

O Ministério da Defesa realizou, nesta sexta-feira (27), em Belém, a cerimônia de lançamento da Operação Carimbó, que marca a 100ª edição do Projeto Rondon. A solenidade ocorreu no Comando Militar do Norte (CMN) e deu início às atividades desenvolvidas em parceria com o Governo do Estado e prefeituras municipais.

A Operação Carimbó reforça a proposta de promover a integração entre universidades, poder público e sociedade, com foco no desenvolvimento sustentável e na inclusão social em regiões com maiores desafios estruturais. Durante o evento, foram assinados os acordos de adesão à operação, formalizando responsabilidades e contrapartidas dos participantes, especialmente quanto ao apoio logístico e à execução das ações pelas equipes de rondonistas.

O secretário-adjunto da Secretaria de Pessoal, Saúde, Desporto e Projetos Sociais do Ministério da Defesa, Oswaldo Gomes dos Reis Júnior, destacou a importância simbólica da centésima edição do projeto e seu compromisso com a cidadania ao longo dos anos.

“As operações do projeto são fundamentais para que o Estado brasileiro leve a noção e o direito de cidadania que a população tem. Essa é uma troca entre população, acadêmicos e professores; ela também dá a oportunidade desses estudantes, de diversas regiões do Brasil, conhecerem um pouco da realidade do país e de seus territórios”, afirmou.

Participação das Forças Armadas

A cerimônia reuniu representantes do Governo do Estado, prefeituras dos municípios participantes, além de autoridades civis e militares. As Forças Armadas, responsáveis pelo suporte logístico da operação, também participaram da programação.

O comandante militar do Norte, general de Exército José Ricardo Vendramin Nunes, destacou o papel das instituições militares na execução do projeto. “Nesta ocasião, a Marinha do Brasil atua na Ilha do Marajó, em três municípios, e todos os demais municípios estão conosco. A 23ª Brigada de Infantaria de Selva é a peça-chave que realiza todo o apoio logístico e administrativo a essas equipes de professores e alunos que vêm participar da maior edição do projeto”, declarou.

Atuação no Pará

Neste ano, o Pará foi escolhido para sediar as atividades. Marabá, no sudeste do estado, será o principal polo da operação, que deve alcançar outros 20 municípios paraenses, entre eles São Sebastião da Boa Vista, Curralinho, Bagre, Abaetetuba e Cametá.

O coordenador do projeto, coronel Soljenitsin, destacou o impacto das ações previstas. “Vamos levar oficinas para os municípios participantes nas áreas de educação e cultura. Isso significa que vamos ofertar às pessoas a possibilidade de buscar um emprego, por meio de capacitação certificada pela universidade responsável. Vamos colaborar com soluções para inclusão social e a mitigação das desigualdades regionais”, enfatizou.

Projeto Rondon

Criado para aproximar universitários da realidade brasileira, o Projeto Rondon é coordenado pelo Ministério da Defesa e atende municípios em todo o país, com prioridade para as regiões Norte e Nordeste.

A iniciativa mobiliza professores e estudantes de diversas áreas, que desenvolvem ações voltadas às demandas locais. Entre as atividades estão palestras e práticas nas áreas de educação, saúde, cultura, direitos humanos, meio ambiente e geração de renda.

Além de contribuir com as comunidades, o projeto proporciona aos estudantes vivência em regiões distantes e a troca de experiências. Ao longo de sua trajetória, já beneficiou mais de 2 milhões de pessoas em 1.415 municípios, fortalecendo a cidadania e reduzindo desigualdades regionais.

As operações são realizadas nos meses de janeiro e julho, durante o período de férias escolares.