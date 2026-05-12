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'Rezem por nós', diz músico preso em trio elétrico após incidente durante procissão em Belém

Incidente ocorreu durante a Procissão Luminosa da Festividade de Fátima e deixou um homem ferido na noite desta terça-feira (12)

O Liberal

Um integrante da banda católica Ministério Seráfico usou as redes sociais para pedir orações após o trio elétrico em que o grupo estava romper um fio de alta tensão durante a Procissão Luminosa da Festividade de Fátima 2026, na noite desta terça-feira (12), em Belém.

O incidente ocorreu durante a passagem da procissão pela rua Antônio Barreto com a travessa 9 de Janeiro, no bairro do Umarizal. Após o rompimento, o cabo ficou apoiado sobre a estrutura do trio, que permaneceu energizada, impedindo que os músicos e integrantes da equipe técnica deixassem o veículo.

Por questões de segurança, o grupo precisou permanecer no trio por cerca de 50 minutos até que a situação fosse controlada e o desembarque pudesse ser realizado sem riscos.

Em vídeo publicado nas redes sociais, o músico Filipe Pena relatou os momentos de tensão vividos pela equipe. “Simplesmente, a gente estava tocando aqui em cima do trio na Procissão de Fátima. O trio bateu no cabo de alta tensão. Esse cabo se rompeu e está passando por cima de todo o trio. Aqui embaixo da lona tem gente. Ali tem outras pessoas com a gente. E é isso. A gente não pode descer. Nem fazer nada. Rezem por nós. Estamos presos aqui no trio”, disse.

De acordo com informações apuradas no local pela equipe de reportagem do Grupo Liberal, um homem ficou ferido durante o incidente. Ele seria Guarda de Nazaré e atuava no apoio da procissão. Até o momento, não há detalhes sobre o estado de saúde da vítima.

O acidente também provocou interrupção no fornecimento de energia elétrica em trechos dos bairros do Umarizal, Marco, Pedreira e Fátima. Equipes da distribuidora de energia trabalharam para normalizar o serviço ainda durante a noite.

Mesmo diante da forte chuva que atingiu Belém e do incidente registrado durante o percurso, centenas de fiéis participaram da Procissão Luminosa, uma das tradições da Festividade de Fátima na capital paraense.

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'Rezem por nós', diz cantor preso em trio elétrico após incidente durante procissão em Belém
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