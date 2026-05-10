Chuva intensa alaga a BR-316 na Região Metropolitana de Belém

A chuva forte que cai na Região Metropolitana de Belém (RMB), na tarde deste domingo (10), já começa a resultar em prejuízos. Na rodovia BR-316, entre Marituba e Belém vários trechos de alagamentos já estão sendo registrados. Em um video divulgado por um passageiro de um ônibus é possível ver um rio do lado de fora do veículo.

Nas imagens é possível ver o nível que a água subiu na localidade. Um pedestre teve que se abrirar em cima do banco de uma parada de ônibus para evitar a água. Em outro trecho, percebe-se que o rio Uriboca, que corta a BR-316, em Marituba, novamente transbordou.

A Defesa Civil do Município de Belém emitiu alerta na tarde deste domingo (10), de Dia das Mães, para alertar sobre os riscos de chuvas intensas. Muita água e ventos intensos começaram a cair um pouco antes das 15h. A Defesa Civil alertou a população a evitar áreas alagadas, buscar abrigo e em qualque remegência acionar o órgão pelo telefone 193.