Água invade residência pela janela no Tapanã

Moradores do bairro do Tapanã voltaram a ter as casas invadidas pela água na tarde deste domingo (10). A população da passagem São Cristovão, próximo a passagen John Engelhard, sofrem com o forte alagamento. A população que tem vivido com alagamentos cada vez piores reclama que foi abandonada pela Prefeitura Municipal de Belém e pela Defesa Civil do município.

Algumas casas na passagem São Cristovão registraram a subida de mais de um metro de água. A moradora Maria do Socorro, de 55 anos, registrou em vídeo a água da chuva entrando pela janela da residência. "Até hoje a prefeitura nunca que apareceu na nossa rua, nem a Defesa Civil, nem Funpapa, nem ninguém. Fizemos aquele cadastro em vão. Até hoje ninguém veio nas casas fazer alguma coisa", denunciou.

A localidade é cortada pela Bacia Hidrográfcia do Mata-Fome, que há anos espera pelo projeto de macrodrenagem. No último dia 20 de abril, o prefeito de Belém Igor Normando, esteve em uma escola estadual e prometeu aos moradores que medidas emergenciais seriam tomadas, até o final do mês passado.

Normando prometeu iniciar a primeira etapa do Canal do Mata Fome, com a pavimentação e drenagem de 40 ruas no Tapanã, e até o final do ano já começar a segunda etapa com a Macrodrenagem do Canal do Mata Fome. Os moradores dizem que nada foi feito nas ruas e a situação ainda é de abandono. "Eu já fiz esse assoalho aqui para a gente ficar em cima, porque não tem condições", contou. "A prefeitura prometeu que ia ajudar a gente e até hoje ninguém apareceu", confirma Maria do Socorro.

A reportagem solicitou resposta da Prefeitura Municipal de Belém sobre os alagamentos no Tapanã e sobre as obras de Macrodrenagem da Bacia do Mata-Fome.