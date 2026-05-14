Três bairros de Belém terão 44 ruas asfaltadas; saiba quais são

Belém recebe uma nova etapa do programa “Asfalto por Todo o Pará”, que objetiva transformar a infraestrutura de 44 ruas distribuídas pelos bairros Coqueiro, Tapanã e Tenoné. Os trabalhos são realizados de forma simultânea e além da pavimentação, o projeto inclui drenagem e urbanização, áreas que há décadas aguardavam investimentos estruturais.

No total, 40 equipes estão em campo, com início imediato das intervenções em Belém e previsão de expansão das obras para outros municípios da Região Metropolitana e do interior do Pará.

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Ampliações do programa

Desde 2020, o programa já atingiu todas as regiões de integração do Pará, com mais de 2 mil quilômetros de pavimentação urbana e cerca de R$ 5,9 bilhões em investimentos. Em Belém, os trabalhos avançam em diferentes bairros e as intervenções incluem limpeza, topografia, terraplenagem, drenagem e aplicação de pavimento, com o objetivo de melhorar a mobilidade, a segurança e a qualidade de vida da população.

O programa, conduzido por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seinfra), também serve como estratégia para modernizar a malha viária. A iniciativa também contribui para o desenvolvimento local facilitando a circulação de veículos e pedestres.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)