Investimento de mais de R$ 3,6 milhões em asfaltamento beneficia quase 2 mil pessoas em Icoaraci

Um investimento de mais de R$ 3 milhões tem beneficiado mais de 1.600 moradores da comunidade Uchiteua, no distrito de Icoaraci, em Belém. Neste sábado (28), o Governo do Pará entregou a pavimentação asfáltica de 33 ruas por meio do programa “Asfalto por todo o Pará”, executado pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seinfra).

A obra contemplou drenagem profunda, terraplenagem, meio-fio, sarjeta, calçada, pavimentação asfáltica e sinalização, totalizando aproximadamente 6,978 quilômetros de vias urbanizadas.

O governador do Pará, Helder Barbalho, ressaltou que Icoaraci continuará recebendo investimentos. “Fico muito feliz quando a gente faz uma entrega igual a essa, que cumpre o papel de avançar e resolver os problemas dessa comunidade, que já presenciou a construção de obras importantíssimas. Hoje, entregamos 33 ruas, mas ainda tem milhares de vias que precisam desse avanço, e nós vamos trabalhar para fazer isso acontecer. Por isso estamos aqui. O ano de 2026 será de grandes investimentos e muito trabalho pelo Distrito de Icoaraci e pela nossa cidade”, ressaltou Helder Barbalho.

Na avaliação da vice-governadora, Hana Ghassan, o resultado é fruto de planejamento e diálogo com a população. “Agradeço a cada morador que ouvimos para fazer esse trabalho acontecer, para que pudéssemos entregar 33 ruas aqui do Distrito de Icoaraci. Isso é graças à nossa união e muito planejamento. Muito foi feito, e nossa capital é motivo de orgulho. Olhamos para o futuro, e vemos um grande projeto de asfalto para 2026”, adiantou Hana Ghassan.

O secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Adler Silveira, destacou a relevância da obra para a mobilidade urbana. “Hoje, estamos realizando essa entrega, que é muito importante para os moradores de Icoaraci. Vamos seguir trabalhando junto com a comunidade para garantir mobilidade de qualidade e dignidade no ir e vir da população”, reiterou.

O prefeito de Belém, Igor Normando, reforçou o impacto da parceria entre Estado e município. “Todos os dias, encaramos os desafios que nossa cidade impõe, e continuamos nos empenhando para melhoria da vida da nossa população. Tenho certeza que faremos muito mais. Temos obras e serviços que mudaram a história da nossa cidade. Hoje é a prova viva disso. Pisar nesse asfalto é a realização do sonho desse bairro”.

Para os moradores, a entrega representa mudança concreta na qualidade de vida. Aline Moraes se emocionou ao falar sobre a nova realidade. “Era uma situação que ninguém merecia viver. Icoaraci, finalmente, é vista. É emocionante demais pra mim. Aqui já foi área vermelha, e hoje temos esse privilégio de uma rua asfaltada, sinalizada, com área de lazer que sempre sonhamos em ter”, disse Aline.

A pedagoga Rosilene Santos destacou as dificuldades enfrentadas antes da urbanização. “Receber meus alunos aqui era muito difícil. Eles chegavam com os sapatos sujos de lama; era muito difícil o acesso. Quando a gente viu o asfalto finalmente acontecer foi maravilhoso, não só para a Rua do Uchiteua, como nas ruas paralelas”.

Moradora da Rua Uchiteua há 30 anos, Jucirene Coutinho vê o asfalto como “um sonho realizado”. “Moro aqui há quase 30 anos, e ver nossa rua asfaltada, com calçada, toda sinalizada, é algo que nunca tinha acontecido. Agora, tá uma maravilha! Sem dúvida, é um sonho realizado”, afirmou.

O marceneiro Willian Franco, 53 anos, também ressaltou a transformação na comunidade. “Quando vim morar pra cá era muita lama na rua. Não tinha saneamento básico. Era esgoto a céu aberto e buraco. Agora, com o asfalto novo, o sentimento é de bênção e gratidão. Alegria em poder andar sem pisar na lama, com dignidade, valorizou muito nosso bairro”, contou Willian.

O investimento urbanizou a Rua Severa Romana, Alameda Um, Alameda Dois, Alameda Três, Alameda Quatro, Alameda Cinco, Alameda Seis, Alameda Sete, Alameda Oito, Alameda Nove, Alameda Dez, Alameda Onze, Rua Quadra 15, Rua Uchiteua, Rua da Ameixeira, Passagem L, Passagem do Campo/Praça, Passagem São Luís (em T), Travessa Alegria, Passagem União, Passagem São Pedro, Passagem Santa Bárbara, Passagem Santana, Passagem Curtume, Passagem Menino Jesus, Passagem Vila Santa Maria, Passagem 17 de Abril, Passagem Liberdade, Rua 1º de Abril, Rua Opala, Travessa Onze, Travessa 8 e Passagem Ceará.