Asfalto quente: Confira dicas de como proteger as patas do seu pet no passeio

Com atenção e prevenção, é possível manter o passeio continua como um momento de diversão e exercício para cães e gatos

Gabrielle Borges
fonte

O verão pode ser aproveitado sem comprometer a saúde das patas de seu pet. (Imagem: Freepik)

Um dos maiores desafios para os donos de cães e gatos durante os dias quentes é o asfalto escaldante. Durante o calor, as calçadas e ruas podem atingir temperaturas elevadas, capazes de causar dor, queimaduras e lesões nos coxins (patas) dos animais. Apesar disso, é possível garantir passeios seguros com alguns cuidados simples.

Pensando no bem-estar do seu pet, o OLiberal.com separou algumas dicas de como ter um passeio seguro: confira a seguir.

Por que o asfalto quente é perigoso durante os passeios?

As patas dos cães e gatos têm coxins, popularmente chamados de “almofadinhas”, que funcionam como uma espécie de amortecedor e ajudam na locomoção deles. Entretanto, mesmo que resistentes, essas estruturas são bastante sensíveis diante de temperaturas altas.

Superfícies duras e escuras absorvem rapidamente o calor do sol. Em dias muito quentes, o asfalto pode ultrapassar os 50 °C e a temperatura é capaz de causar queimaduras graves nas patas em poucos segundos. Essas lesões podem evoluir para inflamações e até infecções, comprometendo a mobilidade do animal e seu bem-estar.

Como proteger as patas do seu pet durante o passeio?

Sempre que possível, prefira caminhos com sombra, grama, areia ou terra, já que essas superfícies acumulam menos calor do que o asfalto e diminuem a chance de queimaduras.

Evitar os períodos de calor intenso, entre 10h e 17h, é a forma mais eficaz de proteger as patas do seu pet. O ideal é programar passeios no início da manhã ou no final da tarde, quando o sol está mais baixo e o solo menos quente.

Manter os coxins hidratados também é essencial. Produtos específicos para cães ajudam a evitar ressecamento e rachaduras, que aumentam o risco de ferimentos. É recomendado consultar o veterinário para escolher o hidratante mais indicado para o seu pet.

Em situações de calor extremo ou passeios mais longos, sapatos próprios para cães podem servir como proteção extra. Porém, é fundamental que o animal esteja adaptado e confortável.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

