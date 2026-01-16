Carvão ativado em cães e gatos: veterinário explica usos e cuidados

O carvão ativado tem ganhado destaque entre tutores de cães e gatos como um recurso de emergência em casos de envenenamento ou ingestão de substâncias tóxicas. É uma substância capaz de absorver toxinas presentes no estômago e nos intestinos, ajudando a reduzir a absorção de substâncias nocivas pelo organismo do animal.

Apesar da popularidade do produto, surgem muitas dúvidas: afinal, ele realmente funciona? Qual a forma correta de uso? E existem riscos para o pet?

Pensando sempre no bem-estar do seu pet, o OLiberal.com conversou com um médico veterinário para explicar como usar o carvão ativado, sua função e as contraindicações do produto. Confira a seguir.

O que é o carvão ativado?

O carvão ativado é uma substância de origem vegetal ou mineral que passa por um processo de ativação, tornando-se altamente porosa. Essa característica permite que ele absorva toxinas, venenos e substâncias químicas, impedindo que sejam absorvidas pelo organismo.

Na medicina veterinária, o produto é utilizado como recurso terapêutico em situações específicas, sobretudo em atendimentos de urgência.

Quando o carvão ativado pode ser utilizado?

O carvão ativado, de acordo com o médico veterinário Rodrigo Brito, deve ser utilizado nas seguintes situações: "em casos de intoxicações por veneno, produtos de limpeza e acidentes por bufotoxinas (toxina do sapo)", afirmou.

O carvão costuma ser eficaz apenas nas primeiras horas após a ingestão da substância tóxica e é importante ressaltar que ele atua na proteção da mucosa dos animais.

"Ele atua como proteção da mucosa gástrica e intestinal e também ajuda na adsorção das toxinas, impedindo que elas sejam absorvidas pelo organismo.", explicou o veterinário.

Por ser eficaz nos casos citados, o carvão ativado não deve ser administrado em casos de ingestão de produtos corrosivos, óleos, álcool, metais pesados ou quando o animal apresenta risco de aspiração, como em quadros de convulsão ou inconsciência.

VEJA MAIS





Há diferenças nos usos para cães e gatos?

Sim, há diferenças de dosagem entre cães e gatos, e elas são importantes para garantir a segurança e a eficácia do carvão ativado. A quantidade varia conforme a espécie, o peso do animal, a forma do produto e o motivo do uso.

De acordo com o médico veterinário, é sempre necessária a assistência de um profissional: "Varia de acordo com o fabricante, no entanto, o indicado é realizar uma aplicação e procurar imediatamente atendimento veterinário.", ressaltou Rodrigo.

Há efeitos colaterais no uso do carvão ativado?

O uso inadequado pode causar efeitos indesejados, como constipação, desidratação e até a absorção de medicamentos essenciais, reduzindo a eficácia de tratamentos em andamento. Outro ponto de atenção é a dosagem, que varia conforme o peso, a espécie e a condição clínica do animal.

Além disso, também é necessária atenção na hora de dar o carvão ativado para o animal e evitar que ele possa ir para outra via, como enfatiza o médico veterinário Rodrigo Brito: "Redobrar o cuidado na hora de ministrar a medicação, pois pode ocorrer a falsa via, quando a medicação vai para a traqueia e prejudica o sistema respiratório."

Quais as contraindicações de uso?

As contraindicações do carvão ativado para pets estão principalmente relacionadas à segurança do animal. Embora seja considerado um suplemento natural e seguro em muitas situações, ele não deve ser usado indiscriminadamente.

Segundo o médico veterinário, "Não é indicado quando o paciente toma outras medicações, pois pode causar falha na absorção dos demais fármacos. Reforça-se também o cuidado com pacientes debilitados, devido ao risco da falsa via."

Alguns outros casos são:

Animais com obstruções gastrointestinais (constipação)

Animais desidratados ou debilitados

Hipersensibilidade ou alergia conhecida

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)