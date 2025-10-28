Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Pets chevron right

O que comprar antes de adotar um gato? Confira 5 produtos indispensáveis para receber seu novo pet

Areia higiênica, comedouro, arranhador e brinquedos estão entre os itens essenciais para garantir conforto e bem-estar ao gato desde o primeiro dia no novo lar

Gabrielle Borges
fonte

Ter os itens certos desde o início demonstra responsabilidade e preparo para oferecer qualidade de vida e bem-estar ao novo integrante da família (Freepik)

Adotar um gato é um gesto de amor e responsabilidade. Esses animais independentes e carinhosos precisam de um ambiente seguro e preparado para se adaptarem bem à nova casa. Antes de trazer o novo companheiro, é fundamental garantir que todos os itens básicos estejam à disposição.

Pensando nisso, o O Liberal.com listou cinco produtos indispensáveis para quem vai adotar um gato, além de dicas práticas para tornar a chegada do pet mais tranquila.

1- Caixa de transporte: segurança em primeiro lugar

O primeiro item que você precisa ter antes de adotar um gato é a caixa de transporte. Ela será necessária já no momento da adoção e também em idas futuras ao veterinário. Prefira modelos com boa ventilação, trava segura e tamanho adequado para o animal. A caixa deve ser resistente e fácil de limpar, garantindo conforto e segurança durante o trajeto.

Dica: mantenha a caixa em casa com uma manta ou brinquedo dentro, para que o gato a reconheça como um local seguro, não apenas para passeios.

2- Areia higiênica e caixa sanitária

A areia higiênica é essencial para a rotina do gato, já que esses felinos são extremamente limpos e precisam de um local apropriado para suas necessidades. Existem vários tipos de areia no mercado, granulada, sílica, biodegradável e aglomerante e a escolha depende tanto da preferência do dono quanto do próprio gato.

A caixa de areia deve ser colocada em um local calmo e de fácil acesso, longe da comida e da água. O ideal é limpá-la diariamente e trocar toda a areia semanalmente.

3- Comedouro e bebedouro adequados

Invista em comedouros e bebedouros de boa qualidade, preferencialmente de aço inox, cerâmica ou vidro, pois são mais higiênicos e evitam o acúmulo de bactérias. Os recipientes devem ser baixos e largos, para que o gato não encoste os bigodes nas bordas , algo que pode causar desconforto.

Outra boa opção é o bebedouro tipo fonte, que mantém a água sempre fresca e corrente, estimulando o gato a beber mais e ajudando a prevenir problemas renais.

4- Arranhador e brinquedos interativos

Gatos adoram arranhar, e isso é natural. O comportamento ajuda a manter as unhas saudáveis, marcar território e aliviar o estresse. Por isso, o arranhador é indispensável para evitar que ele destrua sofás e móveis. Existem modelos verticais, horizontais e em formato de árvore, o ideal é observar qual o tipo de superfície o gato prefere.

Além disso, brinquedos interativos (como varinhas, bolinhas e túneis) estimulam o instinto caçador e ajudam na atividade física e mental do animal.

5- Cama e cantinho aconchegante

Embora gatos adorem explorar todos os cantos da casa, eles também valorizam ter um cantinho só deles para descansar. Uma cama macia, manta ou toca ajuda o animal a se sentir seguro e acolhido, especialmente nos primeiros dias.Coloque o espaço de descanso em um local tranquilo, longe de correntes de ar e ruídos.

Dica: se o gato escolher outro lugar para dormir, não force. Os felinos gostam de decidir o próprio cantinho, e isso faz parte da adaptação.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas.
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram

