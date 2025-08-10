Capa Jornal Amazônia
Quais os nomes de pets mais populares no Brasil? Veja aqui!

Em geral, os pets possuem nomes curtos e afetivos. Confira!

O Liberal

O PetCenso 2025, levantamento da plataforma PetLove com base em mais de 1,8 milhão de cadastros, mostra que os nomes mais frequentes entre cães e gatos no país privilegiam palavras curtas, fáceis de pronunciar e com tom afetuoso.

Entre os cães, a lista de nomes masculinos mais usados inclui Thor, Luke, Theo e Bob. Para fêmeas, os nomes mais registrados são Mel, Luna, Amora, Nina e Maia.

Já no universo felino, os machos aparecem com nomes como Tom, Simba, Chico, Frajola e Theo. Entre as gatas, os nomes mais recorrentes são Luna, Nina, Mia, Mel e Lua.

Raças mais registradas

O levantamento também aponta predominância de fêmeas entre os pets cadastrados: 50,9% dos cães e 52,6% dos gatos são fêmeas. Além disso, os animais sem raça definida (SRD), conhecidos como vira-latas, ocupam a liderança das preferências — 26% entre os cães e 86% entre os gatos.

Entre os cães com raça informada, as posições de destaque são ocupadas por Shih Tzu (17%) e Yorkshire Terrier (6%), seguidos por Spitz Alemão, Lhasa Apso, Golden Retriever, Pinscher, Dachshund, Pug e Maltês em percentuais menores. Entre os gatos, além dos SRD, aparecem Siamês (5%) e Persa (2%), com outras raças somando pequenas parcelas.

Top 10 — raças de cães mais populares

  1. SRD — 26%
  2. Shih Tzu — 17%
  3. Yorkshire Terrier — 6%
  4. Spitz Alemão — 5%
  5. Lhasa Apso — 3%
  6. Golden Retriever — 3%
  7. Pinscher — 3%
  8. Dachshund — 2%
  9. Pug — 2%
  10. Maltês — 2%

Top 10 — raças de gatos mais populares

  1. SRD — 86%
  2. Siamês — 5%
  3. Persa — 2%
  4. Maine Coon — 0,7%
  5. Angorá Turco — 0,5%
  6. Ragdoll — 0,4%
  7. Angorá — 0,3%
  8. American Shorthair — 0,3%
  9. Bombaim — 0,3%
  10. Brazilian Shorthair — 0,3%
Palavras-chave

pets Brasil

nomes populares

petcenso 2025

nomes de pets

PETS
Pets
