Quais os nomes de pets mais populares no Brasil? Veja aqui!
Em geral, os pets possuem nomes curtos e afetivos. Confira!
O PetCenso 2025, levantamento da plataforma PetLove com base em mais de 1,8 milhão de cadastros, mostra que os nomes mais frequentes entre cães e gatos no país privilegiam palavras curtas, fáceis de pronunciar e com tom afetuoso.
Entre os cães, a lista de nomes masculinos mais usados inclui Thor, Luke, Theo e Bob. Para fêmeas, os nomes mais registrados são Mel, Luna, Amora, Nina e Maia.
Já no universo felino, os machos aparecem com nomes como Tom, Simba, Chico, Frajola e Theo. Entre as gatas, os nomes mais recorrentes são Luna, Nina, Mia, Mel e Lua.
Raças mais registradas
O levantamento também aponta predominância de fêmeas entre os pets cadastrados: 50,9% dos cães e 52,6% dos gatos são fêmeas. Além disso, os animais sem raça definida (SRD), conhecidos como vira-latas, ocupam a liderança das preferências — 26% entre os cães e 86% entre os gatos.
Entre os cães com raça informada, as posições de destaque são ocupadas por Shih Tzu (17%) e Yorkshire Terrier (6%), seguidos por Spitz Alemão, Lhasa Apso, Golden Retriever, Pinscher, Dachshund, Pug e Maltês em percentuais menores. Entre os gatos, além dos SRD, aparecem Siamês (5%) e Persa (2%), com outras raças somando pequenas parcelas.
Top 10 — raças de cães mais populares
- SRD — 26%
- Shih Tzu — 17%
- Yorkshire Terrier — 6%
- Spitz Alemão — 5%
- Lhasa Apso — 3%
- Golden Retriever — 3%
- Pinscher — 3%
- Dachshund — 2%
- Pug — 2%
- Maltês — 2%
Top 10 — raças de gatos mais populares
- SRD — 86%
- Siamês — 5%
- Persa — 2%
- Maine Coon — 0,7%
- Angorá Turco — 0,5%
- Ragdoll — 0,4%
- Angorá — 0,3%
- American Shorthair — 0,3%
- Bombaim — 0,3%
- Brazilian Shorthair — 0,3%
